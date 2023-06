Santé mentale : 13 % des enfants scolarisés souffrent de troubles probables

L'ESSENTIEL L’étude Enabee, réalisée par Santé publique France, a pour objectif de produire des indicateurs jusqu’ici manquants ou parcellaires sur la santé mentale et le bien-être des enfants de 3 à 11 ans.

Le premier baromètre montre que 13% des enfants scolarisé ont un trouble probable de santé mentale.

La prévalence des troubles émotionnels probables était plus importante chez les filles tandis que les troubles du comportements étaient plus fréquents chez les garçons.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a fait prendre conscience que les enfants n'étaient pas immunisée contre les problèmes de santé mentale. Les professionnels de santé ont besoin d'outils pour mieux les comprendre et les prévenir. Dans ce contexte, Santé publique France a réalisé la première étude nationale sur le bien-être et la santé mentale des enfants scolarisés en France métropolitaine. Les résultats de ce baromètre baptisé Enabee ont été présentés le 20 juin 2023.

Plus 1 enfant sur 10 souffre de troubles mentaux probables

Entre le 2 mai et le 31 juillet 2022, Santé publique France a interrogé plus de 15.000 enfants âgés de 6 à 11 ans, plus de 15.000 enseignants et 10.000 parents dans près de 400 écoles de l'Hexagone. Les analyses ont montré que 13 % des enfants en élémentaire présentent un trouble probable de santé mentale. Dans le détail, parmi ces jeunes :

5,6 % ont un trouble émotionnel probable : c'est-à-dire une anxiété de séparation, une anxiété généralisée, des phobies spécifiques ou des troubles dépressifs ;

6,6 % affichent un trouble oppositionnel probable : par exemple une humeur très colérique/irritable, un comportement querelleur/provocateur ou un esprit vindicatif qui "dépasse les querelles des fratries et persiste plusieurs mois" ;

3,2 % présentent un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité probable : le TDAH "interfère significativement avec le fonctionnement ou le développement et est observé dans au moins deux contextes différents par exemple l’école et la famille", précise Santé Publique France.

De plus, le score de niveau de bien-être déclaré par les enfants a été estimé à 71/100. Il semble par ailleurs augmenter avec le niveau scolaire.

Santé mentale des enfants : des troubles différents chez les filles et les garçons

Si aucune différence concernant la prévalence des problèmes de santé mentale n'a été observée selon le niveau scolaire, le secteur de l'école ou la nature de l'établissement (privé ou public), il semble y avoir des divergences entre les sexes. Les troubles émotionnels sont plus fréquents chez les filles tandis que les garçons étaient plus touchés par des troubles du comportement [trouble oppositionnel probable et TDAH probable].

"Aujourd’hui, nous posons la première pierre à ce socle de connaissances essentiel à l’action publique. Le travail de concertation avec les parties prenantes du champ de la santé, de l’éducation et de la famille, ainsi que la mobilisation de nos partenaires ont créé la dynamique nécessaire à la mise en place de l’étude. Notre prochaine étape sera d’enrichir et d’affiner ces connaissances", a expliqué la Dr Caroline Semaille, Directrice générale de Santé publique France, dans un communiqué.

L'organisme prévoit entre autres de réaliser une étude similaire sur les troubles psychiques des enfants scolarisés en école maternelle dans les prochains mois. Ces travaux seront complétés en 2024 par des analyses portant sur les facteurs associés à la santé mentale et au bien-être et le recours aux soins. Un déploiement du baromètre aux territoires d’Outre-mer est également prévu.