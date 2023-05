Santé mentale des enfants : la moitié des parents pointent les effets des réseaux sociaux

L'ESSENTIEL Selon un sondage, une majorité de parents estime que les réseaux sociaux contribuent à la dégradation de la santé mentale de leurs enfants.

Des spécialistes recommandent aux parents de parler des réseaux sociaux et de leur utilisation avec les enfants.

De nombreux parents ont des difficultés à parler de santé mentale avec leur progéniture.

Les réseaux sociaux nuisent aux enfants. En tous cas, c’est ce que leurs parents pensent. D’après une étude de l’association On Our Sleeves, dédiée à la santé mentale des enfants, les parents estiment qu’ils sont responsables de la dégradation de la santé mentale de leur progéniture. "Selon une nouvelle enquête nationale menée en ligne par The Harris Poll pour le compte du mouvement On Our Sleeves For Children's Mental Health, la moitié (50 %) des parents d'enfants de moins de 18 ans estiment que la santé mentale de leur(s) enfant(s) s’est dégradée pendant les 12 derniers mois en raison de l'utilisation des réseaux sociaux", explique l’organisation dans un communiqué.

Des réseaux sociaux plébiscités par les enfants

L'enquête montre que les parents américains sont de plus en plus critiques vis-à-vis des réseaux sociaux. "Le nombre d'Américains qui affirment que l'utilisation des médias sociaux par les enfants a une influence positive sur leur santé mentale est tombé à un peu plus d'un tiers (35%), contre 43% en 2022", précisent les auteurs de cette étude. En principe, les plateformes interdisent aux plus jeunes d’accéder aux contenus publiés. Par exemple, il faut avoir plus de 13 ans pour utiliser Instagram. Mais selon une étude réalisée par Infobip et YouGov en 2021, relayée par LSA, les enfants sont nombreux à utiliser quand même les réseaux sociaux : sur 652 enfants nés à partir de 2010, 40 % étaient déjà inscrits sur une plate-forme comme TikTok, Snapchat ou Instagram. 18 % des 6-7 ans possèdent un compte en leur nom selon les données de ce sondage.

Santé mentale : comment protéger les enfants ?

Dr Ariana Hoet, psychologue pédiatrique, précise que ces plateformes numériques peuvent avoir des effets positifs : certaines peuvent aider à développer un sens de la communauté, des relations et une compréhension de soi. Mais d'autres peuvent être néfastes. "Les réseaux sociaux peuvent augmenter l'anxiété et la dépression chez les enfants lorsqu'ils sont utilisés de manière inappropriée, et les exposer potentiellement à des partages inappropriés, à un langage blessant, à l'intimidation et plus encore", prévient-elle. Pour limiter les risques, elle explique qu’il est important de communiquer avec les plus jeunes. "Soyez curieux de ce que fait votre enfant sur les réseaux sociaux, indique-t-elle. Jouer un rôle actif concernant leur utilisation des réseaux sociaux, au lieu de simplement limiter leur exposition, peut les aider à se sentir à l'aise pour poser des questions, signaler des craintes et demander de l'aide quand ils en ont besoin." Or, de moins en moins de parents affirment parler de santé mentale à leurs enfants. En 2023, 86 % des parents interrogés déclarent être à l’aise à l’idée d’évoquer ce sujet avec leur progéniture, contre 91 % en 2022.