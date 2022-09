Réseaux sociaux : vous avez raison de vous inquiéter pour vos enfants

L'ESSENTIEL En France, il faut avoir 15 ans pour pouvoir s'inscrire seul sur un réseau social.

Entre 13 et 15 ans, un accord des responsables légaux est nécessaire.

Sous l'âge de 13 ans, il est interdit de s'y inscrire.

Les défis s’enchaînent sur les réseaux sociaux, et ils inquiètent les autorités sanitaires. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration alerte sur ces jeux, dangereux pour les jeunes. Plusieurs cas de blessure, et des décès, ont été signalés dans le pays.

Réseaux sociaux : des défis qui détournent l’usage des médicaments

"Les tendances des réseaux sociaux et la pression des pairs peuvent être une combinaison dangereuse pour vos enfants et leurs amis, en particulier lorsqu'ils impliquent une mauvaise utilisation des médicaments", prévient la FDA, dans son avis paru le 15 septembre. L’organisme cite, par exemple, un défi TikTok qui incitait les gens à prendre des doses élevées de diphenhydramine, un médicament anti-allergique vendu sans ordonnance, pour avoir des hallucinations. Il y a deux ans, une adolescente est décédée après avoir avalé 14 comprimés en une nuit.

Plus récemment, un défi encourageait les jeunes à cuisiner du poulet avec du NyQuil, un médicament contre le rhume et la grippe. "Le défi semble idiot et peu appétissant - et il l’est, annonce la FDA. Mais cela pourrait aussi être très dangereux." L’organisme américain explique que faire bouillir un médicament peut le rendre beaucoup plus concentré et modifier ses propriétés. "Même si vous ne mangez pas le poulet, l'inhalation des vapeurs du médicament pendant la cuisson peut entraîner la pénétration de niveaux élevés de médicament dans votre corps, ajoute la FDA. Cela pourrait également blesser vos poumons."

Des décès provoqués par des défis sur les réseaux sociaux

Depuis plus de dix ans, un autre défi fait des ravages. Appelé "défi de la panne d'électricité", "défi d'étouffement" ou "défi d'évanouissement", il incite les utilisateurs à retenir ou à couper leur souffle jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent à cause du manque d'oxygène. Selon les Center for Disease Control, il a provoqué plus de 80 décès dans ses premières années d’existence, et d’autres ont été recensés depuis sa réapparition récente sur TikTok. Le réseau social est actuellement poursuivi pour mort injustifiée après le décès de trois filles au Texas, à Philadelphie et à Milwaukee : toutes les trois avaient essayé ce défi.

Pourquoi les enfants relèvent les défis partagés sur les réseaux sociaux ?

Pour Titania Jordan, directrice de Bark Technologies, une application pour contrôler les activités internet des enfants, les jeunes suivent ces défis car ils ont un besoin d’affirmation, renforcé par la pression des pairs. "C'est là que réside le danger, chez des enfants immatures, le tout combiné à des algorithmes très puissants et au désir d'être aimé et accepté", explique-t-elle au New York Daily News. Elle rappelle que Tiktok, comme d’autres réseaux sociaux, fait partie de la vie des adolescents : c’est leur manière de suivre les tendances musicales, le sport ou encore la mode. Mais cela ne serait pas problématique s’il n’y avait pas la viralité des contenus. "Il y a toujours eu la pression des pairs, souligne la spécialiste. Maintenant, il y a l'élément supplémentaire des vues, de la viralité et de l'engagement que ce soient les partages ou les commentaires."

Comment protéger les enfants face aux dangers des réseaux sociaux ?

La Food and Drug Administration conseille aux parents de mettre tous les médicaments hors de portée des enfants. Mais il est aussi important de leur expliquer les risques. "Asseyez-vous avec vos enfants et discutez des dangers de l'abus de médicaments et de la façon dont les tendances des réseaux sociaux peuvent entraîner des dommages réels, parfois irréversibles", poursuit la FDA. Même si elles peuvent sembler inutiles, ces conversations sont précieuses. "Vous pensez que votre enfant ne fera jamais ce genre de choses.. jusqu'à ce qu'il fasse une erreur", prévient Titania Jordan.