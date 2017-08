Une fillette décédée

"Hot Water Challenge" : le défi qui tue

Aux Etats-Unis, un défi consistant à verser de l’eau bouillante sur son voisin a déjà tué une petite fille et fait plusieurs blessés graves, souvent très jeunes.

Il y a eu le « jeu du foulard » et le « petit pont massacreur » dans les cours de récréation. Les enfants ont toujours débordé d’imagination quand il s’agit de concevoir des passe-temps plus ou moins éclairés. Mais les derniers défis en vogue ont de quoi sérieusement alarmer les parents et interroger sur le niveau d’inconscience des plus jeunes.





Ebouillanter son voisin

Après l’« Ice-Salt Challenge » qui consistait à déposer une couche de sel et un glaçon sur sa peau et à rester stoïque le plus longtemps possible – le jeu a brûlé au 2e degré la peau de plus d’un ado – voici venu le « Hot Water Challenge », réplique de mauvais goût de l’ « Ice Bucket Challenge » organisé en faveur de la recherche sur la maladie de Charcot.

Nulle cause ici, le dernier « jeu » en vogue consiste tout simplement à ébouillanter son voisin. Les vidéos défilent, où l’on voit les adolescents penchés au-dessus d’une gazinière, porter de l’eau à ébullition, se saisir de la casserole et en verser le contenu sur un camarade.

Aux Etats-Unis, le challenge a tué une petite fille de huit ans. Ses cousins l’ont défiée de boire de l'eau bouillante avec une paille. Son tube digestif et sa trachée ont été brûlés, l’enfant a succombé à ses blessures six jours plus tard, victime d'une insuffisance respiratoire.

Une autre fillette dormait chez sa meilleure amie pour une soirée pyjama, lorsque celle-ci lui a versé dessus un bol d'eau bouillante dans son sommeil. La jeune fille, brûlée au niveau du visage et des épaules, n'est pas sûre de garder la vue. Elle est hospitalisée dans un état grave.

Plusieurs personnes – des enfants et des adolescents pour la plupart – ont été lourdement blessées en s’adonnant eux-mêmes à ce jeu ou en l’infligeant aux autres.