Chaleur : comment reconnaître les signes de déshydratation chez l’enfant ?

La France connaît ces derniers jours une vague de chaleur qui doit durer jusqu'à la fin de la semaine. Dans plusieurs régions, le thermomètre dépasse les 30 degrés. Il est nécessaire de faire attention aux coups de chaleurs, insolations mais aussi à la déshydratation. Chez les jeunes enfants, quelques signes permettent de la détecter.

Un épisode de forte #chaleur touchera une large moitié Est du pays à partir de demain. Il fera souvent entre 33 et 35°C avec des pointes à 38°C dans le Sud-Est. La journée la plus chaude sera ce jeudi 26 juillet.

Restez informés ??https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/8CM1HbeedO — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 23 juillet 2018

Des causes et des symptômes multiples

Plusieurs choses peuvent provoquer la déshydratation chez l’enfant : la chaleur, la diarrhée, des vomissements ou certaines maladies. Dans la plupart des cas, il ne pourra ni en ressentir les signes ni exprimer ses symptômes. Certains comportements peuvent alerter les adultes, par exemple si l’enfant n’a pas uriné depuis 3 heures voire plus ou s’il urine moins fréquemment que d’ordinaire.

Si ses lèvres sont gercées, sa bouche sèche et ses yeux enfoncés, il est possible que l’enfant soit déshydraté. Il faut aussi surveiller son comportement qui en dit beaucoup sur son état de santé. Une attitude léthargique, une activité diminuée, des somnolences, des pleurs peuvent aussi être le signe d’une déshydratation. Enfin une respiration accélérée et des battements cardiaques accélérés sont aussi des symptômes.

Les enfants sont plus fragiles

[Pic de #chaleur] Soyons attentifs aux personnes vulnérables qui nous entourent : prenez des nouvelles de vos proches, protégez en permanence les plus jeunes, soyez vigilant aux travailleurs + https://t.co/3TQdDPkk2N pic.twitter.com/ZaYm6OIzca — Alertes Sanitaires (@AlerteSanitaire) 23 juillet 2018

Les enfants sont plus sensibles à la déshydratation car leur corps est composé de plus d’eau que celui d’un adulte. En moyenne, un nouveau-né a entre 75 et 80 % d’eau dans le corps, un nourrisson de plus d’un an 65 % et un adulte 60 %. Lorsqu'un bébé perd de l'eau, son poids diminue plus vite, cette perte peut aller jusqu'à 10 voire 15 % de sa masse.

Quand consulter ?

Dans un premier temps, il faut donner à l’enfant de l’eau et des solutions de réhydratation orale, disponibles en pharmacie. Ces dernières lui fourniront des sels minéraux. Si c’est un cas de déshydratation grave (pas d’urine depuis plus de trois heures, diarrhée de plus de 24 heures, douleurs abdominales, activité réduite, perte de poids de plus de 5 %, etc), il faut consulter un médecin.

Par temps chaud comme en ce moment, il faut régulièrement donner à boire aux plus jeunes, et ce avant qu’ils ne ressentent la soif, car ce symptôme est souvent le signe d’une déshydratation.