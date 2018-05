Retour de la chaleur : laisser un enfant dans une voiture peut le tuer en une heure

Les températures s'annoncent estivales ce week-end, mais attention. Une nouvelle étude publiée dans le journal Taylor & Francis Temperature souligne la nécessité de mettre en place des mesures de prévention concernant les dangers que courent les tout-petits laissés dans les voitures lorsqu’il fait chaud.



"Même le stationnement d'un véhicule à l'ombre peut être mortel pour un petit enfant", a déclaré Nancy Selover, climatologue de l'État de l’Arizona et auteure principale de l’étude.

Les sièges ont atteint 51°C

Les chercheurs ont utilisé six véhicules pour l'étude : deux berlines intermédiaires argentées, deux citadines argentées et deux mini-fourgonnettes argentées. L’expérience a duré trois jours. "Nous voulions connaître la température de l'intérieur de chaque véhicule après une heure de stationnement, le temps qu'il faudrait pour faire des courses. Je savais que les températures seraient chaudes, mais j'ai été surpris par les températures de surface", précise Nancy Selover.



Pour les véhicules stationnés au soleil, la température moyenne de la cabine a atteint 46°C en une heure. Les tableaux de bord ont atteint 69°C, les volants 53°C et les sièges de 51°C.

A l’ombre, l’enfant peut décéder au bout de deux heures

Pour les véhicules garés à l’ombre pendant une heure, la température intérieure était proche de 38°C. Les tableaux de bord étaient en moyenne à 48°C, les volants à 42°C et les sièges à 41°C.



L’équipe a ainsi estimé qu’un enfant laissé dans une voiture au soleil pourrait mourir en une heure. A l’ombre, l’enfant peut décéder au bout de deux heures.