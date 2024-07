Canicule : quelle est la meilleure façon de se rafraichir ?

L'ESSENTIEL En cas de fortes chaleurs, il est important de se rafraîchir avec des tissus humides ou en humidifiant directement la peau.

Les ventilateurs ne sont pas la solution la plus efficace pour faire redescendre la température corporelle.

Il est très important de rester dans des espaces ombragés, à l'abri du soleil direct.

Les températures augmentent en France. Ces conditions météo peuvent être difficiles à supporter, en particulier pour les plus fragiles. Dans The Conversation, Adam Taylor, professeur d’anatomie clinique, donne quatre conseils pour se rafraîchir en cas de vague de chaleur.

Canicule : il faut appliquer des choses froides sur la peau

La première recommandation de ce spécialiste est de s’humidifier la peau, en appliquant de l’eau froide ou un objet froid et humide, comme une éponge ou une serviette. Il suggère de les appliquer au niveau de l’aine, des aisselles, du cou, du front, des poignets et du torse car ces zones contiennent de nombreux vaisseaux sanguins proches de la surface. "Le sang refroidi peut ensuite retourner vers les principaux organes pour faire baisser la température centrale", précise-t-il. Cette technique permet d’évacuer facilement la chaleur du corps, même pour les personnes à mobilité réduite ou âgée. "Ceux qui le peuvent peuvent prendre une douche ou un bain frais, complète-t-il. Les preuves suggèrent qu’une eau à environ 26°C ou 27°C est optimale. Il fait suffisamment frais pour évacuer la chaleur du corps, mais pas assez froid pour déclencher des frissons, qui généreront de la chaleur." Mieux vaut éviter d’utiliser de l’eau trop froide, car cela pourrait déclencher un choc lié au froid.

Les ventilateurs, des solutions pour réduire la température corporelle ?

Adam Taylor ajoute que les ventilateurs ne sont pas les plus efficaces en cas de fortes chaleurs. Il cite une étude qui a montré que les ventilateurs peuvent améliorer l'évaporation de la sueur du corps, mais pas de manière suffisamment significative pour contribuer à réduire la température corporelle centrale. "Et cela devient encore moins vrai lorsque la température ambiante dépasse 33°C, ou pour les personnes âgées et celles dont la capacité de transpiration est réduite", souligne-t-il.

Quelle boisson faut-il consommer en cas de forte chaleur ?

Pour éviter la déshydratation, il est primordial de boire suffisamment d’eau. Toutefois, la température idéale des liquides en cas de canicule n’est pas établie. Ce chercheur recommande de les boire réfrigérées. "Des preuves provenant d'athlètes de performance s'entraînant à des températures de 28°C ont montré que les liquides réfrigérés à la température du réfrigérateur étaient plus efficaces pour faire baisser la température centrale que la glace ou les liquides neutres en température à 37°C", constate-t-il. Quant aux boissons chaudes, contrairement au mythe, elles ne seraient pas si pertinentes, car elles risquent de nous faire éliminer de l’eau.

Il faut chercher l’ombre en cas de canicule

Il rappelle qu’il est important de rester au maximum dans une zone ombragée. Cela rendra toutes les mesures précédemment citées encore plus efficaces. "Si vous les essayez au soleil, elles seront probablement moins efficaces car l'air ambiant est plus chaud au soleil, ce qui signifie qu'il y a moins de capacité à évacuer la chaleur ou que cela se produit plus lentement", détaille-t-il.