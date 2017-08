Coup de chaleur, insolation : une hyperthermie à ne jamais négliger

Le coup de chaleur, ou « hyperthermie », est provoqué par une exposition trop longue à une forte chaleur. Il touche principalement les enfants et les personnes âgées et ses conséquences peuvent être graves (déshydratation et arrêt cardiaque).

Coup de chaleur, insolation : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

« L’hyperthermie » est l'élévation de la température du corps au-dessus de la valeur normale de 37 à 37,5 °C.

« L’insolation » est une forme plus légère d’hyperthermie (la température y est moins élevée que dans le coup de chaleur où elle atteint et dépasse les 40°C. Elle est provoquée par une exposition au soleil.

La « déshydratation » est un manque d'eau et de sels minéraux dans l’organisme qui survient lorsque des pertes d'eau dues, par exemple à une transpiration excessive, ne sont pas compensées correctement. Qu'est-ce que le coup de chaleur ?

Le coup de chaleur, ou « hyperthermie » est la réaction de l’organisme à une exposition à une trop forte température pendant une durée trop longue (par exemple jour et nuit).

Le corps lutte contre la chaleur en transpirant. L’évaporation de la sueur consomme en effet des calories et refroidit la peau. Lorsque le climat est chaud et humide, et en particulier si la personne fait des efforts physiques et boit trop peu, ou chez le sujet âgé en cas de canicule, ce mécanisme de thermorégulation se révèle insuffisant et la température interne du corps augmente dangereusement : c’est le coup de chaleur ou « hyperthermie ».

Le coup de chaleur survient donc quand les mécanismes naturels de lutte contre l’élévation de température du corps, comme la transpiration, sont dépassés. La température corporelle dépasse alors 40°C, c’est « l’hyperthermie ».

Le coup de chaleur peut se compliquer d’une « déshydratation » quand les pertes en eau et en sels minéraux (qui sont contenus dans la sueur) ne sont plus compensées par les apports de l’alimentation et des boissons.

Comment se manifeste un coup de chaleur ?

L’élévation de la température corporelle s’accompagne d’une sensation de chaleur et d’une soif importante (qui traduit la déshydratation). Des maux de tête surviennent avec une rougeur et une sécheresse de la peau et des muqueuses, des nausées, des vomissements, parfois des crampes musculaires et des troubles du comportement et de la conscience comme une somnolence ou un évanouissement.

Les nourrissons peuvent se déshydrater en quelques heures, ce qui se traduit par une baisse de tonus, un teint grisâtre, des yeux cernés, une peau et une langue sèches, de la fièvre, une perte de poids et, parfois, des convulsions.

Tous ces signes surviennent sur fond de grande fatigue et doivent alerter sur la gravité d’une maladie dont on sait qu’elle peut être mortelle.

La température corporelle normale est d'environ 37°C, mais lors d'un coup de chaleur, elle passe à 40°C et plus, ce qui le distingue des autres troubles liés au soleil, comme par exemple l'insolation, où l'on ne constate qu'une fièvre légère.

Quelles sont les causes du coup de chaleur ?

Il survient après un séjour dans un endroit surchauffé. C’est le cas dans une pièce mal ventilée lors d’une canicule ou dans une voiture fermée et stationnée en plein soleil.

Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées en raison de leur faible sensibilité à la soif, les jeunes enfants qui se déshydratent très vite et dont le système de régulation thermique est encore immature, et les sportifs : une activité physique intense et prolongée chez un adolescent ou un adulte sportif peut aussi être la cause d’un coup de chaleur.C’est ce que l’on appelle le coup de chaleur d’exercice dont les conséquences peuvent être également graves.

Lors d’une canicule, la prise de certains médicaments (diurétiques, neuroleptiques) peut aggraver le risque lié au coup de chaleur