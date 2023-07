Canicule dans 9 départements : comment repérer le coup de chaleur ?

L'ESSENTIEL 9 départements du sud de la France sont en vigilance canicule orange : Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Alpes-Maritimes, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse du Sud.

Les températures dépasseront les 35°c ce jeudi, atteignant souvent les 36/38°c, avec jusqu'à 40 degrés dans le Var.

Il faut adopter les bons gestes pour se protéger des températures élevées ainsi que des coups de chaleur ou de la déshydratation.

Le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse et la Corse du Sud - placés en vigilance orange canicule mercredi - le sont toujours, ce jeudi 20 juillet. Ils vont faire face à des pics de chaleurs importants.

Alerte canicule : prudence dans les 9 départements du sud de la France

Dans son alerte du 20 juillet, Météo France prévient : "sur les départements en orange, ce jeudi les températures dépasseront encore souvent les 35°c, atteignant souvent les 36/38°c, avec jusqu'à 40 degrés dans le Var. Les températures la nuit de jeudi à vendredi resteront très élevées, avec des minimales, souvent comprises entre 22 et 26°c".

Si cet épisode caniculaire est non exceptionnel, il faut tout de même faire preuve d'une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées, notamment dans les Alpes-Maritimes et la Corse où les fortes chaleurs risquent de durer. De son côté, Santé Publique France rappelle qu'une exposition à la chaleur peut provoquer "des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l’exposition), etc pouvant parfois conduire au décès".

Coup de chaleur et déshydratation : les signes à surveiller

En période de canicule, l'un des troubles les plus fréquents est le coup de chaleur. Les signes qui doivent alerter sont :

des maux de tête et des vertiges ;

des nausées ;

une sensation de chaleur intense ;

un pouls et une respiration plus rapides ;

une peau qui devient rouge, sèche, moite ou chaude ;

des changements de comportement comme une somnolence ou de l’agressivité ;

une démarche titubante ;

des crampes musculaires ;

une fièvre supérieure ou égale à 40°C ;

une chute de la pression artérielle

La déshydratation est une autre pathologie souvent observée lors des épisodes de canicule, particulièrement chez les personnes âgées et les jeunes enfants. Les premiers signes de ce trouble sont :

la sensation de soif et de bouche sèche ;

une fatigue inexpliquée ;

des maux de tête ;

une diminution du volume des urines : par ailleurs, elles ont une couleur plus foncée.

Canicule : les bons gestes à adopter pour éviter le "coup de chaud"

Pour se protéger contre les fortes chaleurs, il est essentiel d'adopter quelques gestes simples. Boire de l’eau régulièrement, même si on n’a pas soif, en évitant l’alcool, permet de maintenir une hydratation adéquate. Il est recommandé de rester au frais en s'abstenant de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, mais aussi de ne pas faire d'efforts physiques intenses pendant ces périodes. Enfin, maintenir son logement au frais en fermant les volets et en aérant aux heures les plus fraîches est également important pour préserver une température agréable à l'intérieur.

"En cas de fortes chaleurs, certains médicaments sont susceptibles d’altérer les mécanismes de défense de l’organisme. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien", prévient Santé Publique France.