Pourquoi a-t-on moins faim quand il fait chaud ?

L'ESSENTIEL La digestion des aliments et le stockage de leurs nutriments utilisent de l'énergie, qui génère de la chaleur. C'est un des éléments qui expliquent pourquoi l'appétit diminue quand il fait chaud.

Une autre hypothèse est que les températures élevées réduiraient la production de ghréline, une hormone intestinale qui stimule la faim dans le cerveau.

Les experts recommandent de privilégier les aliments riches en eau quand il fait chaud : melons, laitues, tomates, yaourts...

Les chaleurs estivales sont arrivées. En plus de vous faire transpirer bien plus que vous aimeriez le reconnaître, elles pèsent sur votre estomac. Ainsi, quand l’heure du repas arrive, votre appétit est aux abonnés absents. Dr Allison Childress, diététicienne et nutritionniste à la Texas Tech University, et Dr Gordon Fisher de l'Université d'Alabama à Birmingham, expliquent pourquoi on a moins faim quand il fait chaud.

Baisse d'appétit pendant l’été : la digestion génère de la chaleur

Pour l’experte, le premier point à savoir est que la digestion des aliments et le stockage de leurs nutriments utilisent de l'énergie. Or, cela génère de la chaleur, ce que l’organisme cherche à éviter lorsque les températures sont élevées.

"Il existe des différences nettes dans l'apport calorique par temps froid et par temps chaud", explique la Dr Allison Childress interrogée par l' American Heart Association. "Une calorie est une mesure de chaleur. Dans un environnement froid, vous devez brûler des calories pour créer de la chaleur dans le corps. Les personnes vivant dans un environnement chaud ou tiède ne consomment pas autant de calories, car cela réchauffe le corps."

Mais quels mécanismes lient la chaleur extérieure et l’appétit ? Ils ne sont pas totalement définis pour le moment. Toutefois, une recherche animale permet d’avancer que des températures ambiantes plus élevées pourraient réduire la production de ghréline, une hormone intestinale qui stimule la faim dans le cerveau.

"La communication entre les processus de thermorégulation du cerveau et de l'estomac pourrait jouer un rôle dans la régulation de la prise alimentaire, indique Dr Gordon Fisher. Mais nous n'avons pas été en mesure d'identifier un mécanisme exact pour expliquer cela."

Chaleur et alimentation : manger pour rester hydraté et en bonne santé

Les experts soulèvent un autre phénomène estival qui survient à l'heure des repas. Lorsque le thermomètre grimpe, l’envie d’aliments demandant beaucoup d’efforts digestifs (et donc augmentant la production de chaleur) comme les protéines ou les fibres diminuent. Mais si manger un gigot ou une assiette de légumes secs ne vous dit rien... il faut tout de même faire attention à avoir les apports nécessaires pour ces nutriments. Pour obtenir les quantités recommandées, Dr Allison Childress suggère de consommer de petites quantités des deux plus fréquemment tout au long de la journée. Son collègue de son côté précise qu'il est préférable d'éviter les aliments très caloriques pendant les pics de chaleur.

Privilégiez les aliments riches en eau qui aident à rester hydraté. En effet, ils assurent au moins 20 % de l’apport hydrique du corps. "Les melons, les baies, la laitue, le céleri, les tomates, les concombres, les gaspachos, les granités et les yaourts ne sont que quelques-uns des aliments riches en eau et qui procurent également des effets rafraîchissants", confirme Dr Gordon Fisher.

Mais bien sûr, l’eau reste la meilleure arme contre la déshydratation. Pour la rendre un peu plus "fun”, les experts proposent de glisser quelques feuilles de menthe, une tranche d’orange ou de concombre dans la bouteille. Cela aromatisera la boisson sans ajouter de sucre ou d'additifs. Dr Allison Childress ajoute que le lait faible en matière grasse "peut être une bonne option, car c'est un liquide que vous pouvez boire froid et qui contient également beaucoup de nutriments".