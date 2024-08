Soleil : attention aux tout-petits !

L'ESSENTIEL Les coups de soleil pendant l'enfance augmentent les risques de cancer de la peau à l'âge adulte.

Pour protéger les tout-petits, il est essentiel de ne pas les exposer directement au soleil, notamment entre 10 et 16 heures.

Une crème solaire à indice SPF50 et des lunettes de soleil sont indispensables, même en dehors de ces heures les plus chaudes.

"47 % de la population estiment que si les coups de soleil de l'enfance sont bien soignés, ils sont sans conséquence à l'âge adulte", détaille Santé publique France dans un communiqué. C'est pourtant loin d'être le cas ! À long terme, une telle exposition au soleil augmente les risques de cancer de la peau à l'âge adulte.

Soleil : 7 recommandations pour protéger vos enfants

Éviter l'exposition directe au soleil : Les nourrissons de moins de 6 mois devraient éviter toute exposition directe au soleil. Leur peau est extrêmement sensible aux rayons UV. Il est préférable de garder les bébés à l'ombre et de les protéger avec des vêtements couvrants et des chapeaux à larges bords.

Utiliser une crème solaire adaptée aux bébés : Pour les nourrissons de plus de 6 mois et les jeunes enfants, utilisez une crème solaire spécialement formulée pour les bébés et les enfants. Choisissez une crème avec un FPS (facteur de protection solaire) d'au moins 30 et à large spectre pour une protection contre les rayons UVA et UVB. Appliquez généreusement la crème sur toutes les zones exposées de la peau et réappliquez régulièrement, en particulier après la baignade.

Habiller les tout-petits de manière appropriée : Les bébés et les jeunes enfants avec des vêtements légers mais couvrants, tels que des chemises à manches longues, des pantalons longs et des chapeaux à larges bords. Optez pour des tissus légers et respirants qui offrent une protection solaire supplémentaire.

Éviter les heures de pointe du soleil, les sorties pendant les heures les plus chaudes de la journée, lorsque l'intensité des rayons UV est la plus élevée, généralement entre 10h et 16h. Planifiez les activités en plein air tôt le matin ou en fin d'après-midi lorsque le soleil est moins intense.

Créer des zones d'ombre : Lorsque vous êtes à l'extérieur, recherchez des endroits ombragés, par exemple sous un parasol, un arbre ou une tente, pour offrir une protection supplémentaire contre le soleil.

Protéger les yeux : Les yeux des tout-petits sont également sensibles aux rayons UV. Assurez-vous de protéger leurs yeux avec des lunettes de soleil spécialement conçues pour les enfants. Optez pour des lunettes qui offrent une protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB.

Hydratation : Assurez-vous que les tout-petits restent hydratés en leur offrant des boissons fraîches et de l'eau régulièrement, surtout lorsqu'ils jouent à l'extérieur par temps chaud.

Coup de chaleur : attention aux signes de surchauffe !

Surveillez les tout-petits pour tout signe de surchauffe ou de coup de chaleur, tels que des rougeurs, une peau chaude, une transpiration excessive, de la fatigue ou une irritabilité. Si vous observez ces signes, amenez-les dans un endroit frais, donnez-leur à boire et consultez un professionnel de la santé si nécessaire.

En prenant ces précautions, vous pouvez aider à protéger la peau des tout-petits contre les dommages causés par le soleil et à prévenir les problèmes de santé liés à une exposition excessive aux rayons UV.