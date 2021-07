Coup de soleil, entorse, piqûre d'insectes...: les premiers gestes pour soigner vos bobos de l'été

Pourquoi docteur - Que faire en cas de coup de soleil et comment les éviter ?

Dr Jean Tafazzoli et Dr Vincent OEillet - Pour profiter des bienfaits du soleil et de ses bienfaits seulement, la prévention passe par une exposition progressive en dehors des heures les plus chaudes, entre 12h et 16h, avec le port de vêtements, de lunettes de soleil et d’un chapeau protecteur. L’application d’une crème solaire d’un indice de protection 50 est également recommandé. Attention, prudence à la réverbération : une fois dans l’eau, continuez à vous protéger car rien n’arrête les ultraviolets, et l’eau réfléchit les rayons !

Si la peau devient rouge et douloureuse, le coup de soleil s’est installé. Dans ce cas, appliquez un corps gras sur la peau : surtout pas d’huile alimentaire, mais plutôt de l’aloé véra, reconnu pour ses propriétés apaisantes. Si apparaissent de grosses cloques sur la peau (ou des phlyctènes), cela signifie que la peau à été brûlée au second degré. Dans ce cas, la consultation médicale s’impose d’urgence.

Comment soigner une entorse ?

L’été est souvent synonyme d’aventure. On a envie de bouger, de découvrir la région de ses vacances, de faire de la randonnée ou d’arpenter les sentiers côtiers. Mais c’est sans penser que l’on sort d’une longue période d’hibernation et que les chevilles ne sont pas toujours prêtes pour ces élans sportifs. Gare donc à l’entorse en cas de faux mouvements !

Le traitement de l’entorse repose sur le respect du protocole RGCE (repos, glace, compression, élévation):

R : Repos total préconisé.

G : Glace, en appliquant du froid. Cela va soulager la douleur, réduire l’inflammation et faire dégonfler la zone.

C : Compression de la cheville avec une attelle de cheville pour la faire tenir à 90°. Serrer contribuera à réduire l’enflure.

E : Elévation de la jambe afin de favoriser la circulation sanguine, puis empêcher les élancements et les battements de sang qui peuvent être très désagréables.

Si la personne n’arrive pas à se lever ni à marcher, il faut immédiatement consulter un médecin ou un service d’urgence.

Une simple piqûre d'insecte peut-elle conduire à consulter un médecin ?

L'été, on peut être victime de piqûres de moustiques, de guêpes, de tiques ou d'araignées. La plupart du temps bénignes, elles peuvent être plus graves en cas de réaction allergique.

Si la piqûre est particulièrement étendue, que la peau devient rouge et gonflée, il faut consulter : le médecin préconisera une crème à base d’hydrocortisone. Bien surveiller en cas de piqûre de tiques si apparaissent de gros cercles rouges : il s’agit d’halos inflammatoires, appelés érythèmes migrants, qui peuvent apparaître plusieurs jours après la morsure. Dans ce cas-là, la consultation médicale est obligatoire.

Même question concernant les piqûres de méduse ?

Le contact avec une méduse entraîne des lésions urticantes douloureuses, mais rarement graves, sauf chez les personnes allergiques.