L'ESSENTIEL Selon la classification de l’OMS, on parle de surpoids lorsque l’IMC est supérieur à 25 et d’obésité lorsqu’il dépasse 30.

En 2020, près d’un Français sur deux (47,3%) était en situation de surpoids et/ou d’obésité.

Après des mois de restrictions sanitaires et de ralentissement des activités physiques et sportives, 31% Français souhaitent se reprendre en main cet été selon un nouveau sondage Harris Interactive et WW . Une volonté qui se fait plus ressentir chez les moins de 35 ans, avec 46% d’entre eux qui prévoient de passer un été "healthy".

Pour y arriver, près d’un tiers des Français montrent un intérêt à utiliser une application mobile leur permettant d’accéder à du contenu relatif au bien-être, mais aussi pour être accompagnés d’un coach et obtenir un suivi personnalisé. Cette approche est davantage plébiscitée par les millenials, puisqu’ils sont 61% à déclarer vouloir être coachés.

33% des Français ont pris du poids

En effet, pendant les confinements successifs, 33% des Français (dont 39 % des 25/34 ans) ont pris du poids, et 1 Français sur 3 déclarent avoir aujourd’hui un mode de vie moins sportif qu’avant.

47% des Français disent cependant avoir du mal à concilier la vie sociale et une alimentation saine. 24% des Français privilégient en général leur équilibre alimentaire, là où 23% se consacrent plus à leur vie sociale. Des chiffres plus marqués chez les jeunes, dont 36% préfèrent les apéros entre amis plutôt que de rentrer chez eux se préparer un repas sain.