Forte augmentation des noyades en ce début d'été : comment les éviter

L'ESSENTIEL Les deux catégories d'âge les plus représentées parmi les noyades accidentelles sont les enfants âgés entre 0 et 5 ans (21 %) et les personnes âgées de 65 ans et plus (25%).

Les noyades suivies de décès sont plus nombreuses après 45 ans par rapport aux autres classes d'âge.

Les premiers résultats des vacances d’été publiés aujourd’hui par santé Publique France rapportent un nombre total de 654 noyades survenues en France entre le 1er juin et le 5 juillet, incluant 314 noyades accidentelles documentées, dont 79 suivies de décès (25%). Comparativement à 2018 sur la même période, le nombre de noyades accidentelles augmente de 22% (passant de 257 à 314) et la proportion de décès de 58% (passant de 50 à 79).

"Ces noyades sont survenues dans un contexte de levée des mesures de restriction déployées pour la gestion de l’épidémie de COVID-19, ayant pu entrainer une réduction importante de l'activité physique et une prise de poids chez les Français", commente Santé Publique France. "Il est donc crucial de rappeler les mesures de prévention des noyades à tous les âges, en insistant sur l’importance de tenir compte de la forme physique et de l’état de santé de forme de chacun", poursuivent les experts.

Comment éviter les noyades chez les adultes

Pour une reprise progressive et sans danger de la nage, notamment après une baisse ou absence d’activité physique :

- Tenez compte de votre état de forme ;

- Ne vous baignez pas si vous ressentez un trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons, courbatures…) ;

- Adaptez l’intensité de votre nage à vos capacités et ne surestimez pas votre niveau de natation. Lors de la reprise de la natation après une interruption, privilégiez les distances courtes. Avant de partir nager, assurez-vous que votre forme physique vous permet de revenir.

- Souvenez-vous qu’il est plus difficile et fatiguant de nager en milieu naturel (mer, lac, rivière) qu’en piscine ;

- N’hésitez pas à consulter un médecin pour vous accompagner dans la reprise de la natation.

Santé publique France rappelle également les gestes simples qui doivent être adoptés par les adolescents et les adultes pour se baigner en toute sécurité :

- Pour ceux qui ne savent pas, il n’est jamais trop tard pour commencer à apprendre à nager.

- S’informer sur les conditions météorologiques et, de manière générale, respecter les consignes de sécurité, les interdictions de baignade et choisir les zones de baignade surveillées signalées par les drapeaux de baignade, où l’intervention des équipes de secours est plus rapide.

- Prévenir un proche avant de se baigner.

- Rentrer dans l’eau progressivement, surtout après une longue exposition au soleil.

- Eviter la consommation d’alcool avant de se baigner et pendant.

Comment éviter les noyades chez les enfants

Pour les plus petits, la vigilance est aussi de mise, quel que soit le plan d’eau dans lequel ils jouent. Il faut impérativement :

- Apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible et les familiariser à l’aisance aquatique dès le plus jeune âge.

- Surveiller les enfants en permanence, toujours rester près d’eux quand ils jouent au bord de l’eau et se baigner avec eux lorsqu’ils sont dans l’eau.

- Chaque enfant doit être surveillé par un seul adulte qui en prend la responsabilité.

- Porter une vigilance particulière lors des baignades dans des piscines « hors-sol » (non enterrées) qui ne disposent pas de dispositif de sécurité.

En 2021, les décès en cours d’eau et plan d’eau ont représenté 44 % du total des décès et contrairement à 2018, ces décès n’ont pas seulement concerné les adultes, mais également les enfants et les adolescents. Les noyades accidentelles étaient plus nombreuses dans les régions du littoral, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie, ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte de nombreux cours et plans d’eau.