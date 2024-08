Chaleurs de l’été : qui sont les personnes fragiles à protéger en priorité ?

L'ESSENTIEL Parmi les publics vulnérables à la chaleur, on recense les personnes : isolées, immobilisées, logeant dans un habitat difficile à rafraîchir, ayant un traitement médicamenteux favorisant l’évacuation des urines (diurétiques), âgées.

La période estivale exige une vigilance renforcée vis-à-vis des personnes incluses dans cette liste.

Alors que le soleil est au rendez-vous sur presque tout le territoire, les prestataires de soins à domicile affiliés à la Fédération Antadir (Association Nationale pour les Traitements À Domicile, les Innovations et la Recherche) rappellent quelles sont les personnes les plus fragiles face à la chaleur.

Chaleur de l'été : quels sont les risques pour la santé ?

Selon Santé publique France, près de 33.000 décès ont été attribués à la chaleur en France métropolitaine entre 2014 et 2022, environ 28 % ayant eu lieu pendant des canicules.

En 2022, plus de 20.000 recours aux soins d'urgence ont été recensés en lien avec les fortes chaleurs, incluant les hyperthermies, les déshydratations et les hyponatrémies. Parmi ces recours, plus de 17.000 passages aux urgences et 10.000 hospitalisations ont été enregistrés.

Parmi les publics vulnérables à la chaleur, on recense les personnes :

- isolées ;

- immobilisées ;

- logeant dans un habitat difficile à rafraîchir ;

- ayant un traitement médicamenteux favorisant l’évacuation des urines (diurétiques) ;

- agées.

Chaleur de l'été : comment protéger les plus fragiles ?

"La période estivale exige une vigilance renforcée vis-à-vis des personnes incluses dans cette liste", souligne le communiqué de presse. Si cela vous ai trop compliqué, vous pouvez contacter la Fédération Antadir qui vous mettra en contact avec des prestataires de soins à domicile.

"Particulièrement vigilants lors de leurs visites, ils identifient les facteurs de risque spécifiques à chaque patients et surveillent régulièrement leur niveau d'hydratation en détectant les signes précurseurs de manque de liquide (bouche sèche, maux de tête, fatigue générale, désorientation)", indique l'organisation à but non lucratif. "Ils vérifient aussi la prise de médicaments susceptibles d'augmenter le risque de déshydratation, encouragent une hydratation régulière et veillent à ce que le logement des patients reste aussi frais que possible", développe-t-elle.

"En France, les fortes chaleurs ont un impact significatif sur la mortalité, augmentant les risques de décès notamment parmi les personnes vulnérables comme les personnes âgées et les malades chroniques. Des politiques de prévention et des investissements dans les soins à domicile sont nécessaires pour atténuer ces effets", résume et conclut son communiqué de presse.

Encore aujourd’hui, Météo-France maintient trois départements en vigilance orange "canicule".