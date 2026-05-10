Sport : cette pratique peut améliorer de 20% votre endurance !

La musique nous porte. D’après une étude parue dans Psychology of Sport & Exercise, elle aiderait à prolonger les efforts d’endurance. Les personnes qui écoutent de la musique, qu’elles ont choisi, auraient une endurance supérieure de 20 % à celles qui s’entraînent en silence.

Musique pendant le sport : près de six minutes d'effort en plus

Ces travaux ont été réalisés par une équipe de l'Université de Jyväskylä en Finlande. Les scientifiques ont recruté 29 adultes pratiquant une activité physique régulière. Tous ont réalisé deux tests de cyclisme à haute intensité (à environ 80 % de leur puissance maximale). Le premier se déroulait sans musique, puis, dans l'autre, les participants pouvaient choisir leurs propres morceaux qu'ils écoutaient pendant l'effort. Ces derniers avaient un rythme moyen compris entre 120 et 140 battements par minute. "Avec la musique, ils ont pédalé en moyenne 35,6 minutes contre 29,8 minutes sans (soit une nette amélioration de 20 %)", constatent les auteurs.

La musique aide à rester dans la "zone de douleur"

Pour autant, cela n’a pas rendu l’entraînement plus difficile ou plus facile pour les sportifs. "Malgré une durée d'exercice plus longue et une dépense énergétique globale plus importante, les participants ont présenté des taux de fréquence cardiaque et de lactate similaires à la fin des deux tests. Cela suggère que la musique n'a pas réduit l'effort physique lui-même, développent-ils. Au contraire, elle a semblé aider les participants à mieux supporter l'inconfort pendant une période plus longue." Ils qualifient cet état d’effort soutenu, intense mais encore supportable comme la "zone de douleur".

Sport en musique : des bienfaits pour l'amélioration des performances et la lutte contre la sédentarité

Pour les chercheurs finlandais, ces résultats pourraient être utiles aux athlètes et à leurs entraîneurs mais aussi aux personnes pratiquant une activité physique régulière. "Beaucoup de gens ont du mal à persévérer dans un entraînement intensif car ils se sentent vite épuisés, observe Andrew Danso, auteur principal de cette étude. Nos recherches montrent que laisser les gens choisir leur propre musique motivante peut les aider à accumuler plus de temps d'entraînement de qualité, ce qui pourrait se traduire par de meilleurs résultats en termes de condition physique, une meilleure adhésion aux programmes d'entraînement et, potentiellement, une augmentation du nombre de personnes restant actives."

La prise en compte des bienfaits de la musique pendant l’effort pourrait aussi à aider à lutter contre la sédentarité, en rendant les séances de sport plus agréables. "Cela pourrait être un outil incroyablement simple et gratuit, estime le spécialiste. Nos résultats suggèrent qu'une playlist adaptée peut rendre les séances difficiles plus faciles."