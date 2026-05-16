Pouches : l’OMS alerte sur le danger de ces sachets de nicotine dans le monde

L'ESSENTIEL Les pouches sont des sachets de nicotine à placer entre la lèvre et la gencive pour que la substance se diffuse dans l’organisme.

En plus de la nicotine très addictive, ils contiennent aussi des arômes, des édulcorants et d’autres additifs.

Dans un communiqué, l’OMS dénonce la stratégie commerciale mise en place par les industriels pour cibler les jeunes et appelle les gouvernements à réagir.

Leur design attirant cacherait-il un véritable danger ? Pas de doute pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’augmentation de la consommation de pouches est un problème de santé publique majeur. Dans un communiqué publié ce vendredi 15 mai, l’instance de santé dénonce la stratégie commerciale mise en place par les industriels autour de ces sachets de nicotine pour cibler les jeunes et appelle les gouvernements à réagir.

La stratégie commerciale autour des pouches cible les jeunes

"L’utilisation des sachets de nicotine se répand rapidement, tandis que la réglementation peine à suivre le rythme", souligne le Dr Vinayak Prasad, chef d’unité de l’Initiative pour un monde sans tabac à l’OMS. Dans le monde, plus de 23 milliards de sachets de nicotine ont été vendus en 2024, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à l’année précédente.

Selon l’OMS, les industriels visent principalement les jeunes, avec une stratégie commerciale orientée : design attirant, arômes sucrés et attractifs (goût chewing-gum ou oursons en gélatine), parrainage de concerts, de festivals et d'événements sportifs, messages pour promouvoir la consommation discrète dans les écoles et les espaces où la fumée est interdite, ainsi qu’une importante promotion sur les réseaux sociaux.

Pourtant, chez les jeunes, la consommation de nicotine est particulièrement néfaste. Elle augmente le risque d’addiction, de dépendance à long terme, de perturbation du développement cérébral (avec des conséquences sur les capacités d’apprentissage et d’attention) et de maladies cardiovasculaires. Et, en plus de la nicotine très addictive, les pouches contiennent aussi des arômes, des édulcorants et d’autres additifs.

"Les gouvernements constatent une diffusion rapide de l’usage de ces produits, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes qui sont la cible de pratiques commerciales trompeuses, insiste le Dr Etienne Krug, directeur du Département des déterminants de la santé, de la promotion et de la prévention à l’OMS. Ces produits sont conçus pour créer une dépendance et il est essentiel de protéger notre jeunesse contre la manipulation de l’industrie."

16 pays interdisent ces sachets de nicotine, 160 n’ont pas de législation

Actuellement, seulement 16 pays - dont la France - interdisent la vente de pouches. 32 la réglementent (interdiction de la vente aux mineurs, de publicité, de parrainage, etc) et 160 n’ont aucune législation particulière. "Les gouvernements doivent agir sans délai en mettant en place des garanties solides et fondées sur des données probantes", alerte le Dr Vinayak Prasad.

Face à cette nouvelle menace de santé publique, l’OMS recommande aux gouvernements de prendre plusieurs mesures. Parmi elles, l’interdiction de la publicité autour des pouches, de la vente aux mineurs, la diminution (voire suppression) des arômes contenus dans le produit, un seuil maximal de nicotine, l’augmentation des taxes sur ces produits et la mise en place de campagnes d’information et de sensibilisation sur les dangers des pouches.