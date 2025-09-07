Pouches : ces sachets de nicotine seront interdits en France

L'ESSENTIEL Les sachets de nicotine, appelés pouches, seront interdits en France à partir de mars prochain.

Ces produits ciblent particulièrement les jeunes et présentent des risques d’intoxication et de dépendance.

Les substituts nicotiniques à usage médical restent disponibles pour aider au sevrage tabagique.

À partir du mois de mars prochain, les pouches ne pourront plus être vendus. Un décret paru au Journal officiel ce samedi annonce l’interdiction de ces sachets de nicotine qui ciblent particulièrement les jeunes.

Des cas d’intoxication chez les jeunes

Pour consommer les pouches, il faut mettre un sachet entre la lèvre et la gencive. Les fibres de polymères imprégnées de nicotine, emballées dans un tissu perméable, diffusent progressivement la substance. Mais, comme l’indiquait déjà l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) en novembre 2023, ce produit expose les adolescents à des risques d'intoxication et de dépendance à la nicotine. Les 12-17 ans représentaient la majorité des personnes intoxiquées suite à la consommation de sachets de nicotine ou de tabac (snus).

Face à ce phénomène, l’ancienne ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, avait annoncé que ces produits allaient prochainement être interdits. "Le marketing de ces sachets de nicotine est directement ciblé vers les jeunes et je souhaite que nous puissions protéger notre jeunesse", avait-elle expliqué au Parisien. C’est désormais chose faite.

Les substituts nicotiniques restent disponibles mais pas les pouches

Cette interdiction concerne les pouches mais plus largement tous les "produits à usage oral contenant de la nicotine, à l’exception des médicaments et dispositifs médicaux”. Il sera donc toujours possible de se procurer des substituts nicotiniques (sous la forme de gommes, pastilles, comprimés, etc.) car ce sont des médicaments qui aident au sevrage quand on arrête de fumer.

"Face à la baisse de la consommation de cigarettes dans les pays développés, les sachets de nicotine et les nouveaux produits nicotiniques constituent le nouvel eldorado financier des cigarettiers” a indiqué l’Alliance contre le tabac, une fédération d’associations antitabac, qui salue la "victoire" que représente ce décret. Les sachets de nicotine et leurs dérivés n’ont pour objectif que d’étendre le marché de l’addiction à la nicotine.”

Selon une étude publiée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), le pourcentage de fumeurs quotidiens est passé de 25,3 % à 23,1 % entre 2021 et 2023. Il s’agit de la proportion de fumeurs quotidiens la plus faible depuis la fin des années 1990. Cette baisse vient en partie des politiques de santé publique, comme l’interdiction de fumer dans l’espace public en 2007, le paquet neutre en 2017 ou encore les différentes hausses de prix. Depuis le mois de juillet dernier, la cigarette est exclue des parcs, des jardins publics, des plages, ainsi qu’aux abords des écoles, des équipements sportifs et des abris de bus.