Les troubles mentaux laissent-ils des traces dans l’urine ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié 67 marqueurs biologiques dans l’urine associés à des troubles mentaux.

Parmi eux, 21 seraient spécifiques à un seul trouble, comme le trouble bipolaire, le TDAH et l’anorexie.

Avec cette étude, ils espèrent de réduire les délais de diagnostic, qui peuvent aujourd’hui prendre des mois voire des années.

"Les troubles de santé mentale sont source de souffrance importante pour les patients, souffrance qui pourrait être atténuée par des biomarqueurs de diagnostic précoce", selon des scientifiques de l’université de Cambridge (Royaume-Uni). Problème : la recherche de biomarqueurs est coûteuse. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue BMC Psychiatry, les chercheurs britanniques ont ainsi tenté de déterminer si un test urinaire, ne nécessitant pas de dépenses supplémentaires et permettant d’éviter les délais liés aux analyses de biomarqueurs classiques en laboratoire, pouvait aider à dépister certains troubles mentaux. "Un test urinaire est une procédure rapide, non invasive et courante dans le système de santé", a indiqué Sabine Bahn, auteure principale des travaux et directrice du Centre de recherche neuropsychiatrique de Cambridge.

TDAH, bipolarité, anorexie : 67 marqueurs urinaires liés à des troubles psychiatriques

Pour les besoins de l’étude, les auteurs ont utilisé une approche de randomisation mendélienne, à savoir une méthode génétique qui imite un essai clinique utilisant les informations génétiques des participants, afin d'identifier des biomarqueurs urinaires potentiels de sept troubles psychiatriques. Au total, 67 marqueurs urinaires liés à des troubles psychiatriques, dont 21 spécifiques à un seul trouble, ont été détectés. Parmi ceux-ci, l’équipe a constaté des taux anormaux de vitamine B6 (pyridoxal) dans l'anorexie, de N,N-diméthylglycine dans le TDAH, et des variations de créatine et de tyrosine liées à la bipolarité et à la schizophrénie.

Selon les scientifiques, ces marqueurs pourraient faciliter les décisions cliniques et permettre une prise en charge plus précoce des patients. Car, pour rappel, le diagnostic des troubles mentaux peut actuellement prendre des mois, voire des années. "Les personnes atteintes de trouble bipolaire attendent en moyenne plus de neuf ans pour obtenir un diagnostic, tandis que des affections comme le TDAH et l'anorexie, en particulier chez les enfants et les adolescents, entraînent souvent de longs délais avant l'évaluation et le traitement."

Confirmer ces résultats pour faciliter le diagnostic des troubles mentaux

La prochaine étape consiste à tester ces marqueurs urinaires dans le cadre d'essais cliniques en conditions réelles, d’après Jihan Zaki, qui a participé à l’étude. "Si ces résultats se confirment lors d'essais cliniques, nous pourrions offrir aux médecins généralistes et aux équipes de santé mentale un outil pratique pour faciliter un diagnostic plus précoce et réduire la pression sur les services de santé publique déjà surchargés", a conclu Sabine Bahn.