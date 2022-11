Alzheimer : un test urinaire pour détecter les formes précoces ?

L'ESSENTIEL En France, 900.000 personnes environ sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.

2 % des personnes touchées ont moins de 65 ans.

Comment faciliter le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ? Aujourd’hui, il repose sur plusieurs examens : France Alzheimer cite le bilan neuropsychologique, l’IRM, l’examen neurologique, le bilan sanguin, la ponction lombaire et l’imagerie nucléaire (PET FDG). Des scientifiques travaillent pour mettre au point des outils plus rapides pour déterminer si une personne est atteinte. Dans la revue spécialisée Frontiers in Aging Neuroscience, une équipe de chercheurs issus de différentes universités chinoises révèle les résultats d’une étude prometteuse sur un potentiel test de dépistage via l’urine.

L’acide formique, un biomarqueur de la maladie d’Alzheimer présent dans l’urine

Les scientifiques ont recruté 574 personnes pour leur recherche, soit elles avaient des capacités cognitives normales, soit elles montraient des signes d’Alzheimer allant d'un déclin cognitif léger à des symptômes multiples de la maladie. L’équipe a réalisé des analyses des échantillons d'urine et de sang des participants ainsi que des évaluations psychologiques. Les chercheurs se sont intéressés à un composé organique présent dans l’urine : l’acide formique. Leurs résultats montrent que les niveaux d'acide formique urinaire étaient significativement plus élevés chez les patients atteints d’Alzheimer, en comparaison aux individus sains, même chez ceux qui étaient à un stade précoce. Lorsque les chercheurs ont mis en parallèle les niveaux d’acide formique urinaire et les biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer, ils ont constaté qu'ils pouvaient prédire avec plus de précision le stade de la maladie chez un patient.

Pourquoi un dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer est important ?

"La maladie d'Alzheimer est une maladie chronique continue et cachée, ce qui signifie qu'elle peut se développer et durer de nombreuses années avant que des troubles cognitifs évidents n'apparaissent, précisent les auteurs. Les premiers stades de la maladie surviennent avant le stade de la démence irréversible, et c'est la fenêtre idéale pour l'intervention et le traitement." Tout cela explique l’importance de mettre au point des techniques de dépistage non-invasives et plus simples, pour agir au plus tôt. Les traitements ne permettent pas d’obtenir une rémission, mais ils peuvent freiner le déclin cognitif et améliorer certains symptômes. "Les effets du traitement sont visibles, les proches comme les médecins notent une amélioration “modérée mais significative” pour certains patients dans les activités quotidiennes, le langage, le raisonnement, la mémoire", précise l’association France Alzheimer. Pour les auteurs de cette nouvelle recherche, le dépistage par test urinaire ayant fait ses preuves, en termes d’efficacité et de coût, la recherche des biomarqueurs urinaires doit désormais faire partie des "examens de routine des personnes âgées", même si des études cliniques plus poussées seront nécessaires pour comprendre le lien entre l’acide formique et la maladie d’Alzheimer.