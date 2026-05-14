Ostéoporose : ce danger méconnu pour les femmes ménopausées

L'ESSENTIEL Une étude relie l’ostéoporose à un risque accru de mortalité chez les femmes ménopausées.

La baisse des œstrogènes fragilise fortement les os après la ménopause.

Le dépistage précoce et l’activité physique restent essentiels pour limiter les risques.

Fragilité osseuse, risque de fractures, perte de mobilité… L’ostéoporose, qui touche près d’une femme sur quatre dans le monde, est déjà bien connue comme l’un des grands dangers de la ménopause. Mais une nouvelle étude américaine, publiée dans la revue Menopause, de la Menopause Society, révèle qu’elle pourrait aussi augmenter le risque de décès chez les femmes ménopausées de près de 47 %.

Pourquoi la ménopause fragilise autant les os

"L’ostéoporose reste souvent une menace silencieuse après la ménopause, malgré son impact profond sur la vie des femmes", souligne la Dre Monica Christmas, directrice médicale associée de la Menopause Society, dans un communiqué. La ménopause provoque une chute importante du taux d’œstrogènes, une hormone essentielle à la santé osseuse. Cette diminution accélère la destruction des cellules osseuses tout en freinant leur renouvellement. Résultat : les os deviennent plus fragiles, notamment au niveau du col du fémur, une zone particulièrement exposée aux fractures.

Jusqu’à présent, la plupart des recherches se concentraient surtout sur les risques de chute ou de fracture. Cette nouvelle étude va plus loin en montrant qu’une faible densité osseuse pourrait être un véritable indicateur de l’état de santé général.

Pour arriver à ce constat, les scientifiques se sont appuyés sur l’analyse de près de 3.000 femmes ménopausées. Ils ont observé qu’un faible niveau de densité minérale osseuse, notamment au niveau du fémur, était associé à une mortalité plus élevée. Le risque de décès augmentait particulièrement lorsque la densité osseuse du fémur atteignait les seuils de l’ostéoporose ou lorsqu’une fracture ostéoporotique était déjà présente.

Dépistage précoce et prévention

Pour les spécialistes, ces résultats rappellent l’importance d’un dépistage précoce. La densité minérale osseuse pourrait devenir un véritable marqueur prédictif de la santé globale. En conclusion, la Dre Monica Christmas insiste sur plusieurs mesures simples : "Un dépistage précoce et des mesures préventives, notamment une alimentation riche en calcium, une activité physique régulière (avec poids) et un traitement hormonal lorsque cela est approprié, peuvent améliorer significativement la santé osseuse et réduire les risques non seulement de fractures, mais aussi de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et de démence."

Avec le vieillissement de la population mondiale, l’ostéoporose apparaît donc comme un enjeu de santé publique bien plus large qu’une simple maladie des os. Selon les estimations citées dans l’étude, 263 millions de personnes pourraient être concernées d’ici 2030, dont 154 millions de femmes.