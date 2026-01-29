Ostéoporose : bientôt plus besoin de bouger pour préserver ses os ?

L'ESSENTIEL Piezo1 est une protéine naturellement présente dans notre organisme et qui ralentit la perte osseuse liée à l’âge.

Piezo1 détecte l'activité physique et stimule les cellules souches de la moelle osseuse pour qu’elles construisent de l'os, au lieu de stocker de la graisse.

À terme, en ciblant Piezo1 avec des médicaments, il pourrait être possible de ralentir la perte osseuse chez les patients qui ne peuvent pas bouger.

L’activité physique est vivement recommandée aux seniors qui souffrent d’ostéoporose, selon l’Assurance maladie, car l’exercice permet de ralentir la diminution de la densité osseuse, caractéristique de cette maladie. Mais bientôt, nous n’aurons peut-être même plus besoin de bouger pour tirer des bénéfices du sport !

Piezo1, une protéine qui ralentit la perte osseuse

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Signal Transduction and Targeted Therapy, des chercheurs sont arrivés à obtenir les mêmes bénéfices sur le squelette, sans aucun effort. Cela paraît incroyable mais c’est possible grâce à une protéine appelée Piezo1.

“L'ostéoporose et la perte osseuse liée à l'âge touchent des millions de personnes dans le monde, explique Xu Aimin, l’un des auteurs, dans un communiqué. Les traitements actuels reposent largement sur l'activité physique, que de nombreux patients ne peuvent tout simplement pas pratiquer. Il est essentiel de comprendre comment nos os se renforcent grâce au mouvement ou à l'exercice afin de pouvoir reproduire les bienfaits de l'exercice au niveau moléculaire. Cette étude représente une étape cruciale vers cet objectif.”

Piezo1 est naturellement présente dans notre organisme. Durant leurs expériences en laboratoire, menées sur des souris, les chercheurs ont découvert que cette protéine agissait comme un “capteur d'exercice” interne, permettant aux os de réagir aux mouvements physiques.

Vers un traitement pour les personnes qui ne peuvent pas bouger

Dans le détail, quand Piezo1 détecte un mouvement, elle stimule les cellules souches de la moelle osseuse pour qu’elles construisent de l'os, au lieu de stocker de la graisse. Cette protéine a donc un rôle essentiel dans le ralentissement de la perte osseuse.

“Nous avons compris comment le corps transforme le mouvement en os, explique Xu Aimin, autre auteur. Nous avons identifié le capteur moléculaire de l’exercice, Piezo1, ainsi que les voies de signalisation qu’il contrôle. Cela nous donne une cible claire pour intervenir. En activant la voie Piezo1, nous pouvons reproduire les bienfaits de l’exercice, en faisant croire au corps qu'il fait de l'exercice, même en l’absence de mouvement.”

À terme, les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point des médicaments qui cibleraient Piezo1. Ce traitement pourrait bénéficier aux personnes atteintes d’ostéoporose qui ne peuvent pas faire d’exercice physique.

En France, cette maladie est deux à trois fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme, selon l’Assurance maladie. Vers 65 ans, environ 39 % des femmes en souffrent, puis 70 % à partir de 80 ans.