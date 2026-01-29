Grippe : le rebond de l'épidémie attendu aurait-il lieu ?

L'ESSENTIEL Le recours aux soins pour la grippe est en baisse dans toutes les classes d'âge, en ville comme à l'hôpital.

Toutefois, la circulation du virus reste très active.

Toutes les régions françaises sont en phase épidémie, excepté Mayotte, en post-épidémie, et La Réunion, au niveau de base.

Depuis plusieurs semaines, les professionnels de la santé qui font face à l’épidémie de grippe, craignent de voir un scénario similaire à l’année dernière se reproduire. C’est-à-dire que le virus prenne le pays à nouveau en étaux après la reprise des cours de janvier. Si en effet les cas contaminations d’enfants ont bondi après la rentrée, l’activité grippale montre déjà des signes d’affaiblissement, selon le rapport de Santé publique France publié le 28 janvier 2026.

Grippe : un rebond reste encore possible, mais il est peu probable

"Globalement, le recours aux soins pour grippe/syndrome grippal diminuait dans toutes les classes d'âge en ville comme à l'hôpital (entre le 19 et 25 janvier 2026)", notent les experts. Dans le détail, les consultations pour grippe ont baissé de 1,5 point, les passages aux urgences de 0,7 point et les hospitalisations de 1 point. "Tous âges confondus, la part d'activité pour syndrome grippal repassait à un niveau d'intensité faible en ville (SOS Médecins) mais demeurait à un niveau d'intensité modéré à l'hôpital", ajoute le rapport.

Mais si les indicateurs sont en repli, la circulation des virus grippaux A (H3N2) et A (H1N1), principaux responsables de l’épidémie reste très active, mettent en garde les experts. En effet, l’ensemble des régions françaises reste en phase épidémique à l’exception de Mayotte en post-épidémie, et la Réunion, revenue au niveau de base mi-janvier.

Après avoir analysé toutes les données disponibles, Santé publique France et l’Institut Pasteur tablent sur une diminution du recours aux soins pour grippe au cours des quatre prochaines semaines. Toutefois, "un rebond reste encore possible (par exemple en cas de circulation tardive de virus influenza de type B), mais il est peu probable à ce stade et serait vraisemblablement de faible impact, d’après les prévisions du modèle", préviennent-ils.

Grippe : qui sont les personnes en réanimation ?

Depuis le début de l’épidémie, les services de réanimation ont pris en charge 973 cas de grippe. Près de 6 sur 10 (56 %) avaient 65 ans ou plus. 88 % d’entre eux présentaient au moins une comorbidité. "Un virus de type A a été identifié dans 100 % des cas. Parmi les 673 cas pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 72 % n’étaient pas vaccinés contre la grippe". On déplore 123 décès liés à la grippe, dont 94 chez les 65 ans et plus. La mortalité de la grippe a ainsi atteint un niveau comparable à celui de la saison précédente.

Le niveau épidémique restant dans toutes les régions françaises, à l’exception de Mayotte et La Réunion, les autorités ont annoncé la prolongation de la campagne de vaccination jusqu’au 28 février.