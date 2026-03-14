Pour quel sexe le veuvage a-t-il le plus d'impact sur la santé ?

L'ESSENTIEL Les veufs font face à une diminution de la santé physique et cognitive ainsi que du soutien social après le décès de leur femme.

Les veuves ont tendance à connaître une hausse de leur bonheur et de leur satisfaction de la vie.

Pour les chercheurs, ces différences reflètent probablement des distinctions de longue date dans les attentes culturelles concernant le rôle de chaque sexe.

Perdre son conjoint est une épreuve terriblement difficile et douloureuse. Toutefois, le deuil conjugal n’impacte pas du tout de la même façon les deux sexes. La gent masculine présente un risque accru de démence et de mortalité… alors que le bonheur et la satisfaction des femmes progressent après quelques années !

Les résultats de cette étude, menée par les chercheurs de l’université de Boston, ont été publiés dans la revue scientifique : Journal of Affective Disorders.

La santé des hommes très impactée par le veuvage

Afin d’avoir une image plus nette sur l’impact du deuil, les chercheurs ont repris les dossiers de près de 26.000 participants d’une étude longitudinale gériatrique japonaise. 1.076 d’entre eux avaient perdu leur conjoint(e). L'ensemble des volontaires avaient été interrogés en 2013, 2016 et 2019.

Premier constat : après le décès de leur moitié, aussi bien les veufs que les veuves avaient tendance à devenir plus actifs socialement. Toutefois, seuls les hommes observaient une baisse du soutien social. "Cela suggère que leurs interactions sociales ne leur avaient pas toujours apporté le soutien émotionnel et le lien social dont ils avaient besoin pendant leur deuil", précisent les auteurs dans leur communiqué. Ils avaient aussi tendance à boire davantage d'alcool. Les femmes de leur côté étaient devenues plus sédentaires.

Par ailleurs, les hommes veufs affichaient un risque accru de démence, de décès et de difficultés d'autonomie, ainsi que de dépression et d'une diminution de leur bien-être par rapport à ceux qui avaient toujours leur épouse à leur côté. "Ces effets s'atténuaient progressivement avec le temps", remarquent les experts.

Au vu des résultats, le veuvage semble être bien moins difficile pour les femmes. En effet, si leur bonheur diminue fortement juste après le décès de leur mari, leur santé ne semble pas être perturbée par cet événement sur le long terme. L'analyse des données ne montre aucune augmentation des symptômes dépressifs. Un grand nombre d’entre elles affichaient même "une amélioration de leur bien-être et de leur satisfaction de vie qui persistait des années après la perte".

Pourquoi la santé des hommes veufs se dégradent plus ?

Pour les chercheurs, les grandes divergences observées entre les veufs et les veuves pourraient s’expliquer par les rôles attribués à chacun dans nos sociétés. "Au Japon, comme dans de nombreuses cultures, la vie des hommes est souvent davantage axée sur le travail, et ils dépendent beaucoup de leur conjointe pour un soutien émotionnel et pratique", explique le Dr Koichiro Shiba, auteur principal de l’étude. De ce fait, les hommes ont moins l'occasion de nouer des relations sociales personnelles et se sentent isolés après le décès de leur conjointe.

"La première année suivant un deuil semble être une période particulièrement à risque pour les hommes ; un soutien proactif de la famille, des amis et des professionnels de santé peut donc s’avérer utile", ajoute le Dr Shiba. "Il est également important de surveiller la solitude et les comportements d’adaptation néfastes, comme une consommation accrue d’alcool."

Concernant les améliorations en matière de bien-être observées chez les veuves, elles pourraient provenir, selon l'expert, de l’importance de leur rôle d’aidante auprès de leur époux, surtout s’il était malade. "Pour certaines d'entre elles, le deuil peut s'accompagner d'un soulagement de ce fardeau", remarque-t-il.