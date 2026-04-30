Erreur médicale découverte 7 ans après : elle a subi une ablation du sein pour un cancer qu’elle n’a jamais eu

L'ESSENTIEL Une Italienne a subi une mastectomie en urgence après qu'on lui ait diagnostiquée un cancer du sein agressif.

Elle a découvert 7 ans plus tard qu'elle n'avait en réalité jamais eu de tumeur. Ses résultats avaient été échangés avec une autre patiente.

La patiente a porté plainte contre l'hôpital.

Alors qu’elle croyait avoir survécu à un grave cancer du sein à 35 ans, une Italienne a découvert 7 ans plus tard qu’elle n’avait en fait jamais été malade. Elle poursuit aujourd'hui l'hôpital de Padoue dont le laboratoire d’analyses est à l’origine de l’erreur de diagnostic rapporte le journal transalpin Corriere del Veneto.

Une erreur d'étiquetage serait à l’origine de l’erreur médicale

À l’automne 2018, la patiente, alors âgée de 35 ans, apprend après un examen de routine à l'hôpital de Padoue qu’elle est atteinte d’un cancer du sein de stade avancé. Face aux résultats, les médecins recommandent de rapidement faire une mastectomie totale du sein. C’est-à-dire retirer tout le sein (glande mammaire), généralement aussi avec le mamelon et l’aréole.

Toutefois, en 2024, lors du processus de reconstruction mammaire, des professionnels de santé relèvent des incohérences dans les analyses d’origine. Des tests ADN confirment en avril 2025 qu’elle n’a jamais eu de tumeur mammaire. En réalité, sept ans plus tôt, on lui avait présenté les résultats d’une autre patiente. Selon les premiers éléments de l’enquête, les prélèvements auraient été mal étiquetés, conduisant à cette erreur de diagnostic.

Mastectomie inutile : elle porte plainte pour obtenir réparation

Après avoir découvert qu’elle n’avait jamais eu de cancer et donc subi une opération inutile, la patiente a décidé de porter plainte afin d’obtenir des explications ainsi que des réparations pour le préjudice subi. "Elle a vécu sept ans avec le poids d’avoir survécu à un cancer qui, en réalité, n’avait jamais existé. On lui a volé une partie de son corps et sept années de sérénité", a expliqué son avocat à la presse italienne.

"Ce n’est pas seulement une erreur médicale, c’est un court-circuit administratif aux conséquences irréversibles sur l’intégrité physique d’une personne", a-t-il ajouté. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’erreur d’étiquetage.