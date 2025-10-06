Cancer du sein : comment la mastectomie impacte la santé sexuelle et la qualité de vie

L'ESSENTIEL Environ 30% des femmes atteintes d'un cancer du sein sont traitées par une mastectomie.

Cette intervention n'est pas liée à la gravité de la tumeur mais à son volume.

Une mastectomie affecterait lourdement l'image corporelle, la santé sexuelle et la qualité de vie des patientes.

Les femmes atteintes d'un cancer du sein risquent dans 30% des cas de devoir subir une mastectomie. Une intervention qui consiste à enlever un ou les deux seins en laissant en place les ganglions lymphatiques, les nerfs et les muscles du thorax. Elle est pratiquée non pas en fonction de la gravité du cancer mais de la taille de la tumeur. Une étude menée par le collège américain des chirurgiens et présentée le 5 octobre lors de son congrès à Chicago montre que cette mastectomie a un impact important sur l'image corporelle et la santé sexuelle des femmes qui la subissent.

Les conséquences d'une mastectomie étudiées chez des patients atteintes d'un cancer du sein de stade 1 à 3

Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé 20 études examinant les effets de la mastectomie sur la qualiuté de vie, la santé sexuelle et le bien-être psychosocial des patientes atteintes d'un cancer du sein de stade 1 à 3. Les études portant sur des femmes atteintes d'un cancer de stade 4 ou sur des femmes ayant choisi volontairement une mastectomie prophylactique pour réduire leur risque de cancer -comme cela a été le cas pour l'actrice Angelina Jolie porteuse d'un gène héréditaire augmentant le risque de cancer du sein- ont été exclues de cette analyse puisque les prises de décision aboutissant à la mastectomie sont dans ces cas-là différentes.

Les femmes qui subissent une mastectomie plus à risque de développer des problèmes émotionnels et psychiques

Une quinzaine d'études ont finalement été prises en compte dans la mesure de ces effets psychologiques et émotionnels d'une mastectomie. Dans ces évaluations de la qualité de vie post-opératoire, les conséquences de cette intervention ont porté à 55% sur l'image corporelle, à 50% sur la santé ou la fonction sexuelle, à 45% sur la douleur ou la fonction physique et à 40% sur la qualité de vie.

Conclusion, les femmes qui subissent une mastectomie sont plus à risque de développer des problèmes émotionnels et psychiques après le traitement par rapport aux femmes atteintes d'un cancer du sein qui subissent des interventions préservant le tissu mammaire, notamment la simple ablation de la tumeur.

Les progrès de la survie dans le cancer du sein obligent à mieux analyser l'impact d'une masteftomie

"En tant que chirurgiens, nous nous concentrons souvent sur l'aspect médical des soins et il n'existe pas d'approche universelle pour conseiller les femmes sur l'ensemble des conséquences physiques et émotionnelles après une mastectomie. Par conséquent, de nombreuses femmes se présentent en chirurgie sans savoir exactement à quoi s'attendre à long terme", ont souligné les chirurgiens pour expliquer l'origine de leurs travaux.

Une des raison supplémentaire de ce besoin d'analyse les conséquences d'une mastectomie est que "le nombre de survivantes d'un cancer du sein est aujourd'hui bien plus élevé et qu'il est important de se pencher sur la qualité de vie des patientes car elles vivent plus longtemps après leur diagnostic et leur traitement", comme le précise Elisabeth Berger, auteure principale de l'étude.