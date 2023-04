Cancer du sein à tumeurs multiples : la mastectomie peut-elle être évitée ?

L'ESSENTIEL Si plusieurs tumeurs sont présentes dans le même sein, une mastectomie, dont le but est de retirer l’intégralité de l’organe, est généralement proposé.

Pour ces patientes, la chirurgie mammaire non conservatrice peut être évitée si les tumeurs sont retirées tout en laissant suffisamment de tissu mammaire intact.

Après avoir fait une tumorectomie, le taux de récidive, qui est de 3,1 %, est similaire à celui des femmes présentant une seule tumeur dans un sein.

La mastectomie est une chirurgie mammaire non conservatrice, qui consiste à enlever l’intégralité du sein dans lequel se situe une tumeur. Cette opération, réalisée sous anesthésie générale, est envisagée lorsque la tumeur est trop volumineuse par rapport à la taille du sein. Selon l’Institut National du Cancer, elle est aussi proposée quand la forme de la tumeur ou l’endroit où se trouve la tumeur rend impossible une chirurgie conservatrice. Autre cas de figure : "plusieurs tumeurs sont présentes dans le même sein".

204 patientes ont subi une chirurgie mammaire conservatrice

Récemment, des chercheurs de la Mayo Clinic ont suggéré que les femmes ayant plusieurs tumeurs dans un sein pourraient éviter une mastectomie. Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue Journal of Clinical Oncology. Pour mener à bien leurs travaux, ils ont recruté 270 femmes souffrant d’un cancer du sein. Parmi elles, 204 patientes, âgées de plus de 40 ans, présentaient deux ou trois tumeurs dans un sein et étaient intéressées par la tumorectomie.

Il s’agit d’une chirurgie mammaire conservatrice. Cette dernière "consiste à retirer la tumeur avec une marge de tissus sains qui l'entourent de façon à conserver la plus grande partie de votre sein. (…) Elle est possible lorsque la tumeur est unique (ou lorsque deux foyers sont proches) et suffisamment petite par rapport à la taille du sein, pour permettre notamment de l'enlever complètement avec une marge suffisante de tissus sains autour et avec un résultat esthétique satisfaisant", précise l’Institut National du Cancer.

Dans le cadre des recherches, toutes les participantes ont réalisé une mammographie et/ou une échographie préopératoire et la plupart ont effectué une IRM mammaire pour s’assurer que la maladie ne soit pas plus étendue. Les volontaires ont subi une tumorectomie, suivie d'une irradiation de l'ensemble du sein et d'un renforcement de l'irradiation à chaque site de tumorectomie. Les femmes ont été suivies pendant cinq ans afin de déterminer les événements ultérieurs liés au cancer du sein.

Cancer du sein à tumeurs multiples : un taux de récidive de 3,1 % après une tumorectomie

Après un suivi d’environ 66 mois, six patientes présentaient une récidive locale, dont le taux était de 3,1 %. "Il s'agit d'un excellent résultat, similaire au taux de récidive locale chez les patientes présentant une seule tumeur dans un sein et ayant bénéficié d'une thérapie conservatrice du sein", a déclaré Judy Boughey, chirurgien oncologue spécialiste du sein et auteur de l’étude, dans un communiqué. Autre constat : le taux de récidive locale était plus faible chez les patientes qui avaient réalisé une IRM préopératoire que chez celles qui ne l’ont pas fait.

D’après les résultats, les patientes qui ont plusieurs tumeurs dans un sein pourraient ainsi éviter une mastectomie si les tumeurs peuvent être retirées tout en laissant suffisamment de tissu mammaire intact. "Je suis ravie de ces résultats car ils permettront aux patientes et aux équipes de soins multidisciplinaires qui s'occupent d'elles d'envisager cette option pour les femmes qui souhaitent préserver leur sein. Certaines patientes peuvent encore préférer ou exiger une mastectomie, et c'est une approche tout à fait acceptable. Mais le fait de pouvoir offrir un choix à un plus grand nombre de patientes chez qui un cancer du sein a été diagnostiqué constitue un grand pas en avant", a conclu Judy Boughey.