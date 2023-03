Cancer du sein : l’hippothérapie pour favoriser l’autonomie des patientes ?

L'ESSENTIEL L’hippothérapie est une prise en charge complémentaire aux soins médicaux. C’est une approche de réadaptation fonctionnelle et neurologique du patient à travers le mouvement du cheval.

Le mouvement du cheval stimule les systèmes sensoriels du malade, façonnant les connexions neuronales au travers de la plasticité cérébrale.

Cette approche a permis à des femmes souffrant de cancer du sein d’améliorer plus rapidement leur qualité de vie globale et de lutter contre la fatigue.

Il est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. Le cancer du sein touche 50.000 nouvelles personnes chaque année. Au cours de leur vie, 10 % des femmes contracteront cette tumeur maligne, dont plus de 75 % après 50 ans. "À la suite d’un événement d’une telle violence tant dans son symbolisme que dans sa gestion thérapeutique, toutes les sphères humaines sont massivement impactées. La personne, qui s'en remet entièrement à l'intervention et aux traitements médicaux pour guérir, a renoncé à son corps (et à son esprit en quelque sorte) et doit trouver un moyen de retrouver le sens de son identité dans sa globalité", explique l’Institut d’hippothérapie et de réadaptation neurologique, Equiphoria, dans un communiqué.

Qu’est-ce que l’hippothérapie ?

Pour aider les patientes à se reconstruire, retrouver leur autonomie et avancer dans leur nouvelle vie, l’hippothérapie pourrait être la solution, selon les résultats d’un essai clinique, réalisé en partenariat avec le Montpellier Institut du Sein (le MIS). Pour rappel, il s’agit d’une approche émergente de réadaptation fonctionnelle et neurologique du malade à travers le mouvement d’un cheval spécialement entraîné. "Le mouvement du cheval au pas est biomécaniquement similaire au mouvement humain lors de la marche. Il stimule les circuits neuronaux du patient et la chimie de l’organisme et permet un travail global", précise l’Institut Equiphoria.

D’après elle, l’hippothérapie a aussi une action directe sur les fonctions cognitives et la régulation émotionnelle du malade. L'exécution spécifique et la répétition d'une tâche pendant la thérapie sont importantes dans l'apprentissage et le renforcement d'une fonction. "Dans ce dispositif précis, tous les professionnels (médecins, psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, spécialistes équins) travaillent en étroite collaboration et simultanément pour accompagner les patients", les orienter sur un mouvement adapté et soutenir leurs efforts durant les séances.

Qualité de vie, fatigue : une amélioration plus rapide grâce à l’hippothérapie

Dans le cadre de l’étude, menée de 2017 à 2022, l’Institut Equiphoria a voulu déterminer l’efficacité de cette approche. Pour cela, elle a recruté 82 femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein et bénéficié d’un traitement primaire (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie). Les participantes ont été divisées en deux groupes. Les membres du premier groupe ont été traités par hippothérapie. Le reste des volontaires ont reçu des soins de support conventionnels. Pendant et après la fin du programme, la qualité de vie, les performances cognitives, la fatigue, l'anxiété, la dépression et l'image corporelle des malades ont été évaluées.

Selon les résultats, les patientes ayant bénéficié de l’hippothérapie ont montré une amélioration beaucoup plus rapide, favorable et continue jusqu'à la fin du programme pour chaque fonction évaluée. "Les améliorations les plus frappantes concernaient la qualité de vie globale et la fatigue, tandis que la qualité de vie spécifique au cancer du sein, les performances cognitives, l'anxiété, la dépression et l'image corporelle présentaient une différence un peu moins marquée mais toujours statistiquement supérieure à celle du groupe contrôle lors de l'évaluation finale", a détaillé l’institut.

L’hippothérapie, une approche pour reprendre confiance en soi

Trois femmes ayant participé à l’essai clinique ont déclaré que cette approche leur avait permis de retrouver confiance en elles. "Cette magnifique expérience m’a permis d’oublier les soucis. (…) Le cheval est un véritable révélateur qui m’a permis de prendre conscience de mes blocages, de toucher mes émotions", confie une des patientes. La "relation sensorielle (avec le cheval) vous donne une émotion de bien-être, de confort, d’assurance et de partage avec lui", ajoute une autre volontaire.