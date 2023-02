Cancer du sein : bientôt un kit de dépistage à domicile pour remplacer la mammographie ?

L'ESSENTIEL La mammographie est l’examen de référence pour diagnostiquer le cancer du sein.

Des chercheurs britanniques ont développé un kit de dépistage pour simplifier le diagnostic du cancer du sein.

L’empreinte digitale d’une personne permettrait de détecter un cancer du sein, selon cette nouvelle étude.

La mammographie est une radiographie des seins qui permet d’obtenir des images de l’intérieur des seins grâce aux rayons X et ainsi d’identifier de potentielles anomalies. Il s’agit de l’examen de référence pour le dépistage du cancer du sein. "Elle [ndlr la mammographie] permet de mettre en évidence des cancers de petite taille, à un stade précoce, avant l’apparition de symptômes", souligne l’Institut national du cancer.

Dépistage du cancer : un test moins invasif que la mammographie

Dans certains cas, des femmes peuvent cependant ressentir une gêne modérée, voire importante lors de la mammographie. Face à ce constat, une équipe de chercheurs de l'université Sheffield Hallam(Angleterre), a développé un kit de dépistage du cancer du sein, indolore, qui peut être réalisé à domicile.

Au cours de cette étude publiée dans la revue Nature, les scientifiques ont recruté 15 femmes britanniques touchées par une maladie mammaire bénigne, un cancer du sein précoce ou un cancer du sein métastatique. Pour les besoins de la recherche, des frottis du bout des doigts ont été réalisés sur chaque patiente et sur chacun de leurs dix doigts, soit au moment du diagnostic, soit, pour les patientes métastatiques, pendant le traitement actif.

Cette nouvelle méthode de dépistage a permis aux patientes de passer le test depuis leur domicile en déposant le bout de leurs doigts sur une plaque de collecte plutôt que d'effectuer une mammographie.

Des biomarqueurs associés au cancer du sein présents sur le bout des doigts

Selon Simona Francese, auteure principale de l’étude et professeure de spectrométrie de masse médico-légale et bioanalytique à l'université Sheffield Hallam, la sueur présente sur le doigt d’une personne pourrait permettre de déceler un cancer du sein avec 98 % de précision. "En examinant les molécules qui nous indiquent le sexe de l'individu, nous sommes tombés sur certaines molécules, des petites protéines et des peptides, qui sont également indiquées comme biomarqueurs potentiels du cancer du sein", a-t-elle expliqué au Sunday Times.

Aux yeux des scientifiques, ce nouveau procédé de dépistage pourrait, à l’avenir, remplacer les mammographies. Mais ces travaux nécessitent des essais plus importants pour valider ces premiers résultats. "Les données dont nous disposons jusqu'à présent sont très prometteuses. Si elles sont validées et que leur efficacité est démontrée lors d'autres essais, le potentiel est énorme", a noté la Professeure Lynda Wyld, maître de conférences et chirurgienne spécialiste du cancer, à The Mirror.