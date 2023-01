Cancer du sein : de nombreuses femmes sous-estiment ce facteur de risque

L'ESSENTIEL La densité mammaire évolue au cours de la vie d'une femme et est généralement plus élevée chez les femmes plus jeunes, de faible poids, enceintes ou allaitantes, ou sous traitement hormonal substitutif.

Parmi les participantes, 28 % ont déclaré ne pas savoir s'il était possible de réduire leur risque de cancer du sein.

Âge, antécédents familiaux, altération génétique, obésité, consommation de tabac et d’alcool… Plusieurs éléments peuvent être responsables de la survenue du cancer du sein. Récemment, des chercheurs de l’université de Boston (États-Unis) ont révélé qu’un facteur de risque était trop sous-estimé par certaines femmes. Il s’agit de la densité mammaire. Cette donnée, obtenue grâce à la mammographie, reflète la proportion de tissus glandulaires et fibreux par rapport aux tissus graisseux du sein.

Comparer 5 facteurs de risque de cancer du sein

Dans des travaux, parus dans la revue JAMA Network Open, les scientifiques ont voulu savoir comment les femmes perçoivent le risque de cancer du sein associé à la densité mammaire et comment elles envisagent de l’atténuer. Pour les besoins de l’étude, ils ont interrogé 1.858 patientes, âgées de 40 à 76 ans, de 2019 à 2020. Ces dernières ont déclaré avoir réalisé récemment une mammographie, ne pas avoir d'antécédents de cancer du sein et avoir entendu parler de la densité mammaire.

Les participantes ont dû comparer le risque de densité mammaire à cinq autres facteurs de risque de cancer du sein : avoir un parent du premier degré atteint d'un cancer du sein, être en surpoids ou obèse, boire plus d'une boisson alcoolisée par jour, ne pas avoir d’enfant et avoir déjà subi une biopsie du sein.

Densité mammaire : 9 femmes sur 10 n'envisagent pas ce facteur de risque

"Par rapport à d'autres risques de cancer du sein connus et peut-être plus connus, les femmes n'ont pas perçu la densité mammaire comme un risque significatif", a déclaré, au média CNN, Laura Beidler, auteur des recherches. Dans le détail, certaines femmes interrogées pensaient que la densité mammaire était un risque plus important que le fait de ne pas avoir d'enfants, de consommer plus d'une boisson alcoolisée par jour ou d'avoir déjà subi une biopsie du sein.

Cependant, la plupart des patientes sondées, soit 93 %, ont estimé que la densité mammaire présentait un risque moindre que le fait d'avoir un parent au premier degré atteint d'un cancer du sein ou d'être en surpoids ou obèse. Sur 61 nouvelles patientes recrutées et interrogées, 6 ont décrit la densité mammaire comme contribuant au risque de cancer du sein, et 43 ont souligné que les antécédents familiaux étaient un facteur de risque important de cancer du sein.

Cancer du sein : pourquoi le risque augmente avec le degré de densité mammaire ?

Selon les auteurs, la densité mammaire est liée à un risque de cancer du sein de 1,2 à 4 fois plus élevé que le risque associé au fait d'avoir un parent proche atteint d'un cancer du sein. "L'une des hypothèses est que les femmes dont le tissu mammaire est plus dense présentent également des niveaux plus élevés d'œstrogènes circulants, ce qui contribue à la fois à la densité mammaire et au risque de développer un cancer du sein. Une autre théorie est qu'il y a quelque chose dans le tissu lui-même, qui le rend plus dense, qui prédispose en quelque sorte au développement du cancer du sein. Nous ne savons pas vraiment laquelle des deux explique l'observation", a expliqué, à CNN, le Dr Harold Burstein, oncologue spécialiste du sein.