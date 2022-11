Cancer du sein : des progrès importants pour combattre les tumeurs métastatiques

L'ESSENTIEL D'après les statistiques, 1 femme sur 8 développerait un cancer du sein au cours de sa vie.

Un cancer du sein détecté suffisamment tôt est guéri dans 90 % des cas.

Mieux encore, "des progrès importants ont été faits dans le domaine de l’immunothérapie pour les tumeurs métastatiques, mais aussi pour les tumeurs au stade local avant la chirurgie", affirme le Pr Gilles Freyer.

2022 est “une année de confirmation positive” dans les avancées du traitement du cancer du sein, affirme le Pr Gilles Freyer, chef de service d’oncologie aux Hospices Civils de Lyon. “C’est-à-dire qu’il y a des progrès importants qui ont été faits dans le domaine de l’immunothérapie pour les tumeurs métastatiques, mais aussi pour les tumeurs au stade local avant la chirurgie.”

“L’immunothérapie est efficace et va guérir un nombre de plus en plus important de patientes”

“Et il se confirme que l’immunothérapie est efficace et va guérir un nombre de plus en plus important de patientes, surtout avec des cancers triple négatif, puis l’arrivée des anticorps drogue-conjugués, avec une molécule phare, appelé le trastuzumab deruxtecan, qui est d’une incroyable efficacité dans plusieurs domaines différents, pas seulement sur les tumeurs HER2 surexprimées, poursuit-il. Et enfin, c’est la confirmation du fait qu’en situation métastatique, les nouvelles thérapeutiques hormonales, notamment les CDK4/6 inhibiteurs, améliorent la survie globale des patientes, et de façon très significative.”

Trastuzumab deruxtecan : une molécule “fascinante” pour traiter le cancer du sein HER2

Selon le spécialiste, deux avancées majeures doivent être soulignées en cette année 2022. “La première serait l’arrivée d’une molécule, que je trouve personnellement fascinante, qui s’appelle le trastuzumab deruxtecan. Cette molécule va cibler HER2 avec des molécules de chimiothérapie qui sont accrochées à un anticorps spécifique du HER2. Tout ça rentre dans la cellule et va détruire de façon préférentielle les cellules cancéreuses HER2 en respectant un peu plus les cellules saines. Cette efficacité est décrite dans toutes les formes du cancer du sein. Ce qui n’était pas si évident que ça. Nous noterons également une amélioration considérable des performances thérapeutiques chez les patientes.

“La deuxième nouveauté est une immunothérapie, le pembrolizumab, pour les tumeurs triple négatifs au stade local en combinaison avec la chimio en préopératoire. On améliore, non seulement la réponse complète pathologique, c'est-à-dire la disparition complète de la tumeur, mais aussi le risque de rechutes.”

Vous pouvez retrouver l’interview en images ici :

Le livre du Pr Gilles Freyer, Cancer du sein, s’informer pour se soigner, aux éditions du Docteur Lemoine, est disponible via ce lien.