Cancer du sein : les gestes pour s'auto-palper efficacement

L'ESSENTIEL 1 femme sur 8 est concernée par le cancer du sein en France.

Un cancer du sein détecté suffisamment tôt est guéri dans 90 % des cas.

Un dépistage organisé permet aux femmes entre 50 et 74 ans de se faire contrôler tous les deux ans. Il y a en moyenne 7 cancers du sein détectés pour 1.000 femmes dépistées.

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme en France, avec près d’une femme sur huit qui serait concernée. L’âge, la prédisposition génétique, un antécédent personnel de pathologie mammaire et un antécédent personnel d’irradiation thoracique médicale à forte dose sont les principaux facteurs de risques connus, rappelle Santé publique France. Le surpoids, l’obésité, le tabagisme, l’alcool, certains traitements hormonaux (notamment à la ménopause), et la pollution de l’air sont également suspectés d’augmenter les risques.

Quel que soit l’âge, et surtout à partir de 30 ans, il est donc important de connaître et d’observer sa poitrine, afin de repérer toute modification susceptible d’alerter du développement d’une tumeur.

Auto-palpation mammaire : le guide des bons gestes

“Pour réaliser une bonne auto-palpation, il faut le faire la main bien à plat sur le sein en faisant rouler la glande mammaire sur les doigts”, avance la médecin radiologue Dr Brigitte Seradour. “Il faut imaginer que le sein est séparé en quatre quarts afin de palper chacun d’eux pour constater ou non quelque chose d’inhabituel : par exemples une boule qui ressemble à un noyau de cerise dur, une plaque un peu plus dure d’un côté que de l’autre, un écoulement qui vient facilement quand on presse le mamelon, etc. En soi, ce ne sont pas des signes graves, mais ils nécessitent la consultation d’un médecin.”

La spécialiste met toutefois en garde sur le moment où la femme doit réaliser cet examen : “Il faut toujours le faire après les règles car avant, les femmes ont les seins gonflés, donc on peut sentir de nombreuses choses qui disparaissent ensuite.”

Forme, peau, mamelon : être attentive aux signes de la poitrine

La forme du sein, la peau et le mamelon sont trois éléments-clés à surveiller. En l'occurrence il faut repérer pour :

la forme du sein : un changement du volume ou de l’aspect, une différence d’un sein par rapport à l’autre, une déformation, une masse visible ou palpée au sein ou au niveau de l’aisselle ;

la peau : une peau d’orange, un épaississement, un changement de coloration, une rougeur persistante, la formation de fossettes (petits creux ou plissements), une sensation de chaleur localisée, une ulcération ou une plaie, de nouvelles veines plus apparentes, une rétraction de la peau ;

le mamelon : un changement d’apparence, un écoulement spontané, une inversion, une déviation, un eczéma persistant.

En cas de doute, il convient d’en parler rapidement avec son médecin traitant ou un gynécologue.