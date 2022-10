Cancer du sein : “Pendant un cancer, les besoins nutritifs augmentent”

Aujourd’hui, que sait-on du rôle de l'alimentation pendant le traitement du cancer du sein ?

L’alimentation peut être perturbée avec le traitement contre le cancer, notamment la chimiothérapie qui peut provoquer des nausées, des aphtes… Donc les personnes modifient leur alimentation. Le principal aliment qui est diminué est la viande, car elle provoque très fréquemment un dégoût. Ce sont aussi tous les aliments qui génèrent de fortes odeurs. Pour nous, l’objectif pendant les traitements est d’éviter que les patients ne perdent du poids, donc on donne des conseils alimentaires : manger en petites quantités mais plusieurs fois dans la journée, consommer des aliments un peu plus riches en y ajoutant des matières grasses car elles contiennent beaucoup de calories, trouver d’autres sources de protéines avec les poissons, les œufs, les laitages et les légumineuses.

Est-ce-qu’il y a certaines matières grasses à privilégier ?

Dans les études théoriques en laboratoire, on a l’impression que les oméga-3 ont de nombreuses vertus en cancérologie mais dans les études cliniques on n’arrive pas à montrer ces bénéfices. Le problème est certainement la notion de dose qu’on n’arrive pas à atteindre avec l’alimentation. Mais consommer suffisamment d’oméga-3 a quand même un réel intérêt. Après pour enrichir l’alimentation, la crème fraîche peut être une bonne alternative. Il vaut mieux également choisir des produits laitiers entiers, ajouter du fromage dans les soupes, les purées et les pâtes, pour avoir plus de matières grasses.

Chimiothérapie : éviter le thé vert qui peut avoir des intéractions avec le traitement

Pendant le traitement, faut-il éviter certains aliments ou boissons ?

Il n’y a pas vraiment d’aliments anti-cancer et il n’y pas non plus d’aliments à éviter pendant la maladie. Ce qui est important c’est d’avoir une alimentation diversifiée, avec suffisamment de fibres apportés par les fruits et légumes. Ensuite, les aliments à éviter seront plutôt définis en fonction des effets secondaires du traitement. Par exemple, quelqu’un qui a des aphtes évitera de manger des noix, du chocolat ou encore de l’emmental.

Par contre, il y a une boisson à limiter pendant la chimiothérapie parce qu’elle peut avoir des interactions avec le traitement : c’est le thé vert. Le patient ne doit donc pas en consommer le jour-même ni les deux jours suivants.

Et concernant l’alcool ?

Pour l’alcool, tout dépend de la quantité : les recommandations générales sont en France de ne pas dépasser plus de dix verres par semaine, deux par jour, avec au moins deux jours sans aucune consommation. Pendant les traitements, il n’y a pas de risque de consommer de l’alcool si ce n’est pas en grande quantité, ni tous les jours. Après, certains patients en sont incapables le soir de la chimiothérapie par exemple, car le corps ne le supporte pas… C’est donc à voir en fonction des malades. Et puis après c’est la question de pourquoi on comme de l’alcool ? Est-ce une consommation solitaire ou avec du monde parce qu’on a un événement à fêter ? Cette nuance est importante.

Concrètement, le jour de la chimiothérapie, qu’est-il conseillé de manger ?

Le jour de la chimiothérapie, une personne peut tout à fait manger normalement. Certains patients préfèrent néanmoins manger plus léger, mais c’est propre à chacun. Par contre, on conseille souvent aux malades de prévoir un repas à réchauffer le soir pour éviter de se fatiguer avec la cuisine.

Est-ce qu’un régime végétarien ou végétalien pourrait être néfaste pour le malade pendant le traitement ?

Pendant un cancer, les besoins nutritifs augmentent, et notamment ceux en protéines. Alors pour les végétariens qui arrivent à consommer régulièrement des œufs, il n’y a pas de problèmes. Cela peut être plus compliqué pour les végétaliens d’atteindre ces besoins en protéines uniquement avec une alimentation végétale. Mais cela dépend aussi des personnes, à savoir si elles sont suffisamment éduquées à la nutrition concernant les alternatives végétales aux protéines animales afin d’éviter toute carence.

Alimentation post-cancer : “Tout dépend des habitudes que la personne avait avant”

Après les traitements, est-ce-que la personne peut reprendre ses anciennes habitudes alimentaires ou doit-elle suivre un régime particulier ?

On n’a pas beaucoup de données concernant l’alimentation à avoir après un cancer. Par défaut, on conseille de suivre les recommandations de prévention primaire pour éviter la maladie. Tout dépend des habitudes que la personne avait avant : si son alimentation était déséquilibrée, le cancer est l’occasion de revoir un peu son équilibre alimentaire. Concrètement, il faut manger cinq portions de fruits et légumes par jour en les diversifiant, consommer des céréales complètes qui apportent des fibres intéressantes pour le transit et le microbiote intestinal, prendre deux produits laitiers, et limiter les produits trop gras, trop salés ou trop sucrés. On peut privilégier les aliments avec un nutri-score A ou B, en sachant évidemment qu’on ne peut pas manger que des nutri-score A et B car les huiles végétales par exemple, n’obtiennent pas de scores supérieurs à C pour les meilleures. En fait, il faut plutôt choisir le produit qui a le meilleur score par rapport à d’autres dans une même catégorie d’aliments. On recommande également de limiter la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine.

Et si vous aviez un conseil à donner aux malades qui lisent cet article ?

Ce que je dis aux personnes atteintes d’un cancer qui ont des questions concernant l’alimentation, c’est de se tourner vers des professionnels de santé (diététicien, nutritionniste, oncologue, etc), et de faire attention à ce qui circule sur internet. On voit beaucoup de conseils avec des personnes qui disent qu’il faut supprimer tel aliment ou en manger un autre… Mais parfois, ça peut être délétère de supprimer certains aliments ou d'en consommer d’autres en trop grandes quantités. Et prudence aussi avec les compléments alimentaires !