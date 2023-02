Cancer du sein : le premier soutien-gorge pour le dépister chez les femmes noires

L'ESSENTIEL En 2020, plus de 2,2 millions de cas de cancer du sein ont été recensés.

Les femmes noires souffrant d'un cancer du sein ont 40 % de risque en plus de mourir que les patientes blanches.

Les soutiens-gorge de dépistage arborent différents symptômes, tels que la peau d’orange, les grosseurs et la décoloration de la peau.

Plus de 2,2 millions. C’est le nombre de cas de cancer du sein qui ont été enregistrés en 2020, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). D’après l’entreprise canadienne Love & Nude, spécialisée dans la lingerie inclusive, le taux de mortalité chez les femmes noires atteintes d'un cancer du sein est 40 % plus élevé que celui chez les femmes blanches.

"Rien n'existe pour aider à identifier les signes sur les peaux plus foncées"

"Historiquement, les femmes noires sont sous-diagnostiquées. Aujourd'hui, rien n'existe pour aider à identifier les signes sur les peaux plus foncées", signale une vidéo de sensibilisation publiée sur le compte Instagram de l’enseigne. "Nous n'avons pas une bonne représentation de ce à quoi ressemblent les changements sur les seins et la peau des femmes noires", a ajouté Mojola Omole, chirurgienne et oncologue.

C’est pourquoi la société Love & Nude a décidé de développer le premier soutien-gorge de dépistage pour les femmes noires et métisses. En collaboration avec des médecins, l’entreprise a lancé une nouvelle gamme de lingerie, baptisée "Stage Zero Collection". Le sous-vêtement destiné à soutenir les seins est décliné en quatre couleurs.

Cancer du sein : les trois principaux symptômes chez les femmes noires

Sur chacun des soutiens-gorge, on retrouve les trois symptômes du cancer du sein. "Ce que la plupart des gens regardent en premier, c'est l'apparence", a déclaré Chantal Carter, créatrice de la marque Love and Nudes. C’est pourquoi des grosseurs imprimées en 3D sont situées "exactement là où vous les trouveriez sur votre propre sein". Ils sont "durs comme un petit pois et bosselées comme un citron vert".

Autre symptôme apparent : une décoloration de l’épiderme. "Pour les peaux plus foncées, ce n'est pas rouge. Les changements sont brunâtres", a expliqué Chantal Carter. En cas de cancer du sein, une peau d’orange peut aussi se présenter. "C'est un marqueur de cancer du sein inflammatoire".

Une pétition pour abaisser l’âge de dépistage du cancer du sein

La société Love & Nude ne veut pas s’arrêter là, elle veut également abaisser l’âge de dépistage du cancer du sein, qui s’effectue à partir de 50 ans au Canada. "Nous devrions nous soucier d'abaisser l'âge du dépistage car pour certains groupes, comme les femmes noires, les premiers signes peuvent survenir dès 40 ans", a précisé Mojola Omole.