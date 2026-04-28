Troubles du neurodéveloppement : quels sont vraiment les facteurs de risque ?

L'ESSENTIEL Une vaste étude, portant 6,8 millions d’enfants nés en France entre 2010 et 2018, montre que 7,5 % des jeunes patients, suivis pendant environ 9 ans, ont reçu un diagnostic d’au moins un trouble du neurodéveloppement.

Le sexe masculin, la prématurité, un petit poids pour l’âge gestationnel, les malformations congénitales, la consommation d’alcool ou de tabac et l’obésité maternelle constituent des facteurs de risque communs des troubles neurodéveloppementaux.

Certains facteurs sont plus fortement liés à des troubles précis, comme l’extrême prématurité, l’hypoxie néonatale et l’âge parental avancé pour la déficience intellectuelle.

"Les troubles neurodéveloppementaux sont fréquents, souvent associés à d’autres troubles et représentent un fardeau important. Cependant, l’influence des facteurs de risque précoces sur le spectre des troubles reste mal connue", selon l’EPI-PHARE, groupement d’intérêt scientifique entre l’ANSM et la Cnam. Dans le cadre d’une étude, des chercheurs français ont ainsi voulu mieux cerner les facteurs de risques de cinq troubles neurodéveloppementaux majeurs : les troubles de la communication, les troubles spécifiques des apprentissages, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), le trouble du spectre de l’autisme (TSA) et la déficience intellectuelle.

7 facteurs de risque prénataux et périnataux communs à 5 troubles neurodéveloppementaux

Pour les besoins des travaux, parus dans la revue Molecular Psychiatry, l’équipe a utilisé les données du registre EPI-MERES issu du Système national de données de santé. Au total, 6,8 millions d’enfants nés en France entre 2010 et 2018 ont été suivis jusqu’en septembre 2024. Les auteurs ont analysé les facteurs de risque prénataux et périnataux, notamment l’âge gestationnel, le petit poids pour l’âge gestationnel (PPAG), l’hypoxie néonatale, les malformations congénitales, l’âge des parents, l’exposition maternelle à l’alcool et au tabac, l’obésité maternelle et le désavantage socio-économique.

Selon les résultats, 506.505 enfants, soit 7,5 %, ont été identifiés comme présentant au moins un trouble neurodéveloppemental au cours d'un suivi d’environ 9 ans. "La cooccurrence était fréquente, notamment pour la déficience intellectuelle (54,5 %), le trouble du spectre de l'autisme (52,2 %) et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (34,9 %)", ont précisé les scientifiques. D’après les données, plusieurs facteurs étaient communs à plusieurs troubles, notamment le sexe masculin, la prématurité, un petit poids pour l'âge gestationnel, les malformations congénitales, l'obésité maternelle, l'exposition prénatale à l'alcool et au tabac et un jeune âge maternel.

Des profils de risque aussi spécifiques selon les troubles

En outre, certaines expositions présentaient des associations spécifiques à chaque trouble, en particulier avec la déficience intellectuelle : la grande prématurité, un petit poids pour l’âge gestationnel, les malformations congénitales, l'hypoxie néonatale et un âge parental avancé. "Plusieurs associations ont été atténuées, indiquant que certains facteurs de risque contribuent simultanément à plusieurs troubles. Par exemple, la prédominance masculine dans la déficience intellectuelle et l'association entre la grande prématurité et l’autisme ont été considérablement réduites."

D’après les auteurs, ces résultats mettent en évidence des profils de risque prénataux et périnataux communs et spécifiques à chaque trouble. Ils soulignent également l'importance d’une identification précoce des enfants à risque et plaident en faveur de la mise en œuvre de stratégies de dépistage et de suivi ciblées.