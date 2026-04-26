D'où vient le sentiment d'un «vide intérieur» ?

L'ESSENTIEL Le sentiment de vide intérieur peut apparaître à différents moments de la vie, même quand tout semble aller bien en apparence.

Il peut être provoqué par une déconnexion avec les aspirations profondes.

Il peut aussi intervenir pour masquer des émotions trop douloureuses.

Le sentiment de vide intérieur, parfois diffus et déroutant, touche de nombreuses personnes à différents moments de leur vie, même quand tout semble aller bien en apparence. Il ne s’accompagne pas toujours d’une tristesse identifiable ni d’un événement déclencheur clair, ce qui le rend d’autant plus troublant.

Un signal de déconnexion avec ses aspirations profondes

Plus on ressent de pression pour répondre aux attentes extérieures, plus il est fréquent de fonctionner en mode automatique, comme si on jouait un rôle. Une impression de décalage, allant jusqu'au sentiment de vide intérieur, peut alors survenir, malgré un travail stable et une vie sociale active par exemple.

À force de privilégier ce que l’on doit faire au détriment de ce que l’on ressent, le lien avec ses propres besoins diminue et peut devenir quasi inexistant. Le vide intérieur est alors comme un espace laissé par des désirs, des valeurs ou des élans personnels qui sont mis de côté trop longtemps.

Le poids des émotions

Certaines expériences de vie, notamment lorsque les émotions n’ont pas été accueillies ou entendues, peuvent conduire à une forme de mise à distance de ses ressentis. Comme un mécanisme de protection pas vraiment conscient dans la plupart des cas, éviter ses émotions douloureuses finit par provoquer une coupure avec une partie de sa vie intérieure.

Ce vide n’est donc pas une absence d’émotions, mais plutôt une difficulté à y accéder ! Mettre des mots sur ses émotions, même de façon imparfaite, est souvent la première étape essentielle pour retrouver ce lien.

Retrouver du sens

Même s’il est inconfortable, le vide intérieur est à envisager comme une invitation à ralentir et à se recentrer. L’idée n’est pas de le combler rapidement, mais de l’explorer avec curiosité et douceur. Cela peut passer par de petits gestes simples, comme s’accorder des moments de pause, écrire ce que l’on ressent ou en parler à une personne de confiance.

Le simple fait de reconnaître qu'on se sent vide peut déjà rompre l’isolement et ouvrir un espace de compréhension. Le rôle de l’entourage est aussi essentiel car une écoute attentive, sans jugement ni pression, permet à la personne de se sentir reconnue et soutenue. Avec le temps, ces échanges peuvent favoriser une reconnexion progressive à soi, aux autres et à ce qui donne du sens.

En savoir plus : "Rester en vie" de Matt Haig.