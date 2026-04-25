Ozempic : ce traitement pourrait éviter la reprise de poids après l’arrêt des médicaments GLP-1

L'ESSENTIEL Une procédure appelée resurfaçage duodénal aide à ne pas reprendre de poids après l'arrêt des traitements anti-obésité.

Cela consiste à brûler la muqueuse par contact d'eau à 85 °C.

Aucune complication grave n'a été signalée lors de l'étude.

Ozempic, Wegovy, Mounjaro… les analogues du GLP-1 ont gagné en popularité ces dernières années, car ils aident à perdre du poids. Toutefois, beaucoup de leurs utilisateurs reprennent les kilos perdus, voire plus, après l’arrêt du médicament. Une étude, présentée au congrès Digestive Disease Week (DDW) 2026 qui se tiendra à Chicago du 2 au 5 mai, a découvert un moyen de l’éviter.

Arrêt des analogues du GLP-1 : le resurfaçage de la muqueuse du duodénum pour éviter la reprise de poids

Selon Dr Shelby Sullivan directrice de l'Endoscopic Bariatric and Metabolic Program à Dartmouth Health Weight Center et auteure principale de l’étude, pour éviter de reprendre du poids après l’arrêt des médicaments GLP-1, il réinitialise les intestins en effectuant un resurfaçage duodénal. Cette procédure consiste à brûler la muqueuse par contact d'eau à 85 °C. Cela provoque une destruction de la muqueuse interne endommagée du duodénum, ​​la partie supérieure de l'intestin grêle située juste en dessous de l'estomac.

Ces conclusions proviennent d’une étude ayant suivi 45 personnes ayant pris des analogues du GLP-1 pour perdre du poids (18 kg perdus en moyenne). Après l’arrêt du traitement 29 ont subi un resurfaçage duodénal effectué en ambulatoire et 16 ont eu une intervention placebo. Six mois plus tard, le groupe placebo avait repris 40 % de poids en plus par rapport à celui de l’intervention. Le nombre de kilos repris tournait autour de 6 kg en moyenne. Ceux ayant bénéficié de la “réinitialisation” de leur intestin grêle n’avaient que 3 kg en plus sur leur balance. Ainsi, ils conservaient ainsi plus de 80 % de leur perte de poids.

"L'écart entre les groupes traité et témoin semble s'accentuer entre un et six mois après l'intervention, ce qui suggère un potentiel de maintien du poids durable grâce à cette procédure", soulignent les auteurs. "Ce qui est particulièrement encourageant, c'est que le bénéfice semble s'accroître avec le temps plutôt que de s'estomper, et qu'il se comporte comme un médicament en termes de réponse à la dose », ajoute la Dr Sullivan. « Cela nous conforte dans l'idée que nous ciblons la bonne cible biologique."

Pas de complications avec cette intervention ambulatoire

Lors de l’étude, aucune complication grave n'a été signalée. "Hormis le temps de récupération après l'anesthésie générale, la convalescence est très courte", ajoute la Dr Sullivan. "Vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes en une journée environ. Les participants n'ont pas pu faire la différence entre l'intervention simulée et l'intervention réelle, car les symptômes post-opératoires sont très peu nombreux."

Mais comment un resurfaçage de la muqueuse duodénale peut éviter la reprise de poids après l’arrêt des analogues du GLP-1 ? La spécialiste a expliqué les mécanismes dans un communiqué :

"L'intervention cible l'intestin grêle, où sont produites les hormones mimées par les médicaments GLP-1. À long terme, une alimentation riche en graisses et en sucres peut entraîner un épaississement et d'autres modifications de la muqueuse duodénale. Ces modifications perturbent la façon dont l'intestin réagit aux aliments, affectant la production d'hormones et pouvant conduire à une résistance à l'insuline et à des maladies métaboliques. En régénérant la muqueuse, cette intervention de resurfaçage vise à rééquilibrer le métabolisme des patients en fonction de leur nouveau poids après la prise de GLP-1."