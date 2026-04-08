GLP-1 et perte de poids : comment gérer les effets corporels ?

L'ESSENTIEL Les analogues du GLP-1 permettent des pertes de poids rapides et importantes, mais cette efficacité s’accompagne souvent d’une fonte musculaire et d’un relâchement cutané qui peuvent altérer la qualité des tissus.

Le visage et le corps peuvent présenter des changements irréversibles, comme l’« Ozempic face » ou un excès cutané, limitant l’efficacité des solutions non invasives...

Pour certains patients, la vraie transformation ne se joue plus sur la balance, mais sur le bistouri et la capacité à reconstruire un corps qui suit enfin sa silhouette.

"L’introduction des analogues du GLP-1 […] a profondément modifié la prise en charge de l’obésité", explique le Dr. Michel ROUIF, Chirurgien Plasticien à Tours et Secrétaire général de la SOFCEP.

Ces résultats, autrefois réservés à la chirurgie bariatrique, redéfinissent profondément les stratégies thérapeutiques. Pourtant, derrière cette efficacité remarquable, une réalité plus discrète mais essentielle émerge : celle des transformations corporelles induites par ces traitements.

La perte de poids induite par les GLP-1 est souvent rapide et marquée. Elle repose sur une diminution de l’appétit, un ralentissement de la vidange gastrique et une action centrale sur la satiété. Mais cette perte n’est ni homogène ni ciblée. Elle s’accompagne fréquemment d’une fonte musculaire et d’une altération des tissus de soutien, en particulier au niveau de la peau.

Le Dr Michel Rouif précise ainsi que "cette perte pondérale, parfois rapide, s’accompagne fréquemment d’une fonte graisseuse diffuse associée à une altération du soutien cutané". Le collagène et les fibres élastiques, déjà fragilisés avec l’âge, peuvent être fortement sollicités lors d’un amaigrissement rapide, contribuant à une perte de tonicité générale.

Relâchement cutané et “Ozempic face”

Le visage est souvent le premier à refléter ces changements. Le phénomène désormais appelé "Ozempic face" se caractérise par une perte de volume médio-facial, des joues creusées, des sillons plus marqués et un aspect globalement fatigué.

Comme l’indique le Dr Michel Rouif, ces modifications correspondent à "une perte de volume médio-facial […] et une majoration du relâchement cutané, donnant un aspect de vieillissement prématuré". Mais ces transformations ne se limitent pas au visage. À l’échelle du corps, les conséquences peuvent évoquer celles observées après une perte de poids importante. La peau peut devenir plus lâche au niveau de l’abdomen, des bras, des cuisses ou encore de la poitrine, traduisant une perte de tonicité généralisée.

Cette situation s’explique par les limites biologiques de la peau. Sa capacité de rétraction dépend de l’âge, de la qualité initiale des tissus et de la rapidité de la perte de poids. Lorsque les fibres de soutien sont trop étirées ou altérées, elles peuvent ne pas retrouver leur état initial. Dans certains cas, la peau ne parvient pas à se retendre malgré la stabilisation du poids. Ce phénomène, souvent décrit comme une absence de rétraction fibreuse, correspond à une altération durable des structures de soutien. Lorsque les fibres de collagène et d’élastine sont endommagées, leur capacité de récupération devient limitée.

Comme le résume sans détour Nicolas Georgieu, "les tissus sont souvent assez abîmés et en excès… lorsque les fibres sont cassées, elles sont cassées". Les solutions non invasives montrent alors rapidement leurs limites.

Carences, muscles, les impacts invisibles des GLP-1

Un autre aspect souvent sous-estimé concerne l’impact nutritionnel. En réduisant significativement les apports alimentaires, les traitements par GLP-1 peuvent favoriser des carences en protéines, vitamines et micronutriments essentiels.

Ces déficits peuvent altérer la qualité de la peau, ralentir la régénération tissulaire et accentuer la fonte musculaire. Cette perte musculaire joue un rôle central dans la transformation de la silhouette, car elle participe à la perte de soutien global des tissus.

Certains médecins évoquent également un impact possible sur la masse osseuse, en raisons des carences vitaminiques, bien que les données scientifiques restent encore en cours d’évaluation.

Face à ces constats, la prévention devient essentielle. Une perte de poids progressive, encadrée médicalement, permet de limiter les effets délétères sur les tissus. L’activité physique, notamment le renforcement musculaire, joue un rôle clé dans la préservation de la masse maigre et du maintien structurel du corps. Parallèlement, une attention particulière portée à l’équilibre nutritionnel contribue à soutenir les mécanismes de réparation et à limiter la dégradation tissulaire.

Médecine esthétique et chirurgie : quelles solutions efficaces ?

Dans les phases précoces, la médecine esthétique peut accompagner la transformation corporelle en améliorant la qualité de la peau ou en restaurant partiellement certains volumes. Toutefois, ces approches restent limitées lorsque l’excès cutané est important ou que les structures profondes sont altérées.

C’est dans ce contexte, le Dr Michel Rouif rappelle que "la qualité tissulaire peut être altérée, avec des tissus plus fins et moins élastiques", ce qui impose d’adapter les indications et les techniques.

Dans les formes les plus marquées, la chirurgie devient souvent la solution la plus efficace. Elle permet de corriger les excès cutanés, de retendre les tissus et de restaurer les volumes perdus. Les données actuelles sont rassurantes quant au risque opératoire, qui ne semble pas significativement augmenté chez les patients traités par GLP-1.

Le Chirurgien Plasticien rappelle, néanmoins, que "les GLP-1 ralentissent la vidange gastrique, exposant à un risque accru […] d’aspiration peranesthésique", ce qui nécessite une prise en charge adaptée.

La montée en puissance de l’utilisation des analogues du GLP-1 transforme profondément la médecine esthétique et la chirurgie. Il s’accompagne d’une augmentation des demandes liées aux séquelles d’amaigrissement, mais aussi d’une évolution vers des prises en charge de plus en plus globale et adaptées à chaque cas. Comme il le résume, "les analogues du GLP-1 constituent un tournant majeur dans la prise en charge de l’obésité", avec des implications encore en cours d’évaluation, "le timing des interventions devient un élément clé, avec une préférence pour une stabilisation du poids afin d’optimiser les résultats".

La réussite ne repose plus uniquement sur les kilos perdus, mais sur la capacité à préserver la qualité des tissus et l’harmonie du corps dans la durée.