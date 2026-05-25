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Comment se protéger du coup de chaleur ?

Avec les températures élevées, le risque de coup de chaleur augmente. Cette "surchauffe" de l’organisme peut survenir même à l’ombre. 

Comment se protéger du coup de chaleur ? demaerre/istock
  • Publié le 25.05.2026 à 13h30
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18 départements sont placés en vigilance jaune canicule par Météo France, du 25 au 26 mai. Une vague de chaleur inhabituelle touche le pays, et plusieurs records de température ont déjà été battus. Selon Météo France, le thermomètre a dépassé 30 degrés sur la quasi-totalité de l’hexagone. Dans ce contexte, le risque de coup de chaleur est particulièrement élevé, mais quelques réflexes permettent de s’en protéger.

Qu’est-ce qu’un coup de chaleur ?

"Le coup de chaleur est une surchauffe brutale du corps (température > 40°C), décrit Santé publique France. À la différence de l’insolation, qui est liée à une exposition directe au soleil, il peut survenir même à l’ombre ou en intérieur et se manifeste par des troubles de la conscience : confusion, agitation, perte de connaissance ou convulsions." Il peut aussi provoquer une chute importante de la tension artérielle. Dans les cas les plus graves, le coup de chaleur peut entraîner un coma. La Croix-Rouge rappelle qu’il s’agit d’une urgence médicale. Le coup de chaleur conduit au décès dans 10 % des cas. 

"Généralement, le coup de chaleur touche des personnes âgées, les personnes ayant perdu leur autonomie, celles prenant des médicaments susceptibles de perturber l’adaptation du corps à la chaleur et également les adultes après un gros effort physique par temps chaud", complète l’Assurance Maladie. 

SUR LE MÊME THÈME

Coup de chaleur : comment s’en protéger ?

Pour réduire le risque de coup de chaleur, il est nécessaire de prendre certaines précautions. La Croix-Rouge souligne qu’il est important de réduire la prise de certains traitements pendant les vagues de chaleur, notamment ceux ayant un effet sur la capacité de thermorégulation du corps. "Demandez conseil à votre médecin", précise l’organisme. En parallèle, il faut boire de l’eau régulièrement et éviter les boissons qui favorisent la déshydratation, comme le café, le thé ou l’alcool. "Quand il fait très chaud (au-dessus de 30°C), le corps peut perdre jusqu’à 1,5 L de sueur par heure, même sans faire d’effort, détaille Santé publique France. C’est pour cela qu’il est très important de bien s’hydrater pour compenser cette perte d’eau."

Les personnes âgées doivent rester dans des endroits frais voire climatisés dans la mesure du possible. De façon plus générale, il est essentiel de se protéger du soleil avec un chapeau ou un parasol et de limiter les expositions prolongées, notamment pour les plus petits. En cas de fortes chaleurs, il est aussi conseillé d'adapter sa pratique sportive. "Il faut pratiquer son activité physique tôt le matin ou en fin de journée pour éviter les températures élevées, souligne l'Assurance Maladie. (...) La durée et l’intensité de la pratique sont à réduire en cas de grosses chaleurs." Elle rappelle aussi que certaines activités sont plus adaptées comme la natation ou la marche en forêt, pour rester au frais. 

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