Canicule : quels aliments hydratent le plus ?

L'ESSENTIEL En cas de canicule, buvez entre 1,5 à 2 litres d’eau par jour au minimum.

Privilégiez les aliments riches en eau comme les concombres, les pastèques, les yaourts, etc.

Évitez l’alcool, le café, ou les boissons sucrées qui déshydratent.

Ce vendredi 8 août, onze départements du sud-ouest sont en vigilance orange canicule. L’Ardèche, l'Aveyron, l'Isère, la Drôme, la Loire, le Lot, le Rhône, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées sont concernés, avec des températures prévues entre 36 et 39°C. Pour y faire face, boire régulièrement de l’eau est essentiel, mais ce que nous mangeons compte aussi.

L’hydratation vient aussi des aliments riches en eau

L’hydratation vient aussi de ce que l’on mange. Selon le Vidal, les aliments nous apportent environ un litre d’eau par jour. Alors, en été, et encore plus en période de canicule, il faut privilégier ceux riches en eau.

Les légumes verts et les fruits frais sont incontestablement les plus hydratants car ils contiennent respectivement 90 % et entre 80 et 95 % d’eau. Mais d’autres aliments sont aussi gorgés d’eau, comme les légumes frais, les crudités, les soupes froides, les compotes, les yaourts et le fromage blanc.

Lors de vos prochaines courses, surtout si vous êtes dans l’un des onze départements concernés par l’alerte orange canicule, quels aliments choisir pour faire face à la chaleur ? Sans aucun doute le concombre car, selon le Ciqual, registre de la composition nutritionnelle des aliments, sur 100 grammes (g) il y a 96,3 g d’eau !

Quoi d’autre pour agrémenter votre salade ? Voici une liste des légumes les plus riches en eau :

La laitue iceberg : 95,6 g pour 100 g

Le radis rouge : 95,5 g pour 100 g

La tomate : 94,1 g pour 100 g

La courgette : 93,8 g pour 100 g

Parmi les desserts, côté laitages, vous pouvez opter pour un yaourt écrémé, qui contient 88 % d’eau ou un fromage blanc (86 %). Pour les fruits, la pastèque (91 %), les fraises (90,3 %), la pêche (88,6 %) ou la mûre (86,1 %) sont les plus hydratants.

Boire un demi-litre d’eau en plus en période de canicules

Une fois votre assiette bien composée, que faut-il boire ? Évitez l’alcool, le café ou les boissons sucrées qui déshydratent, et privilégiez l’eau plate ou gazeuse. Le Vidal propose un calcul pour déterminer la quantité qui vous convient. Du sur-mesure ! Pour cela, il faut soustraire 20 kilogrammes (kg) à son poids, multiplier le nombre obtenu par 15 et y ajouter 1.500. Ainsi, une femme de 65 kg aura besoin de 2,2 litres d’eau par jour, dont un litre provenant des aliments. Elle devra donc boire au moins 1,2 litre par jour.

Et c’est un minimum car, avec les fortes chaleurs, il est recommandé de boire un demi-litre d’eau supplémentaire par jour. Et si vous pratiquez une activité physique - de préférence le matin tôt, moment où les températures sont les plus basses -, il faut encore ajouter un litre en plus pour chaque heure d'entraînement !