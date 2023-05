Aliments ultra-transformés : ils impactent aussi la santé mentale des adolescents

L'ESSENTIEL Les adolescents qui consomment une plus grande quantité d'aliments et de boissons ultra-transformés, rencontrent plus de difficultés en termes de santé mentale.

Cette corrélation est plus marquée chez les garçons.

Cela pourrait être dû au fait qu'ils consomment une plus grande quantité de produits ultra-transformés et moins de fruits et légumes.

Biscuits, chips, charcuterie, sodas, bonbons gélifiés, fast-food… les produits ultra-transformés occupent de plus en plus d'espace dans nos assiettes, et plus particulièrement dans celles des adolescents. Cette omniprésence ne pèse pas uniquement sur la balance, elle impacte aussi la santé mentale. Des travaux espagnols montrent qu’une forte consommation d’aliments industriels augmente les risques de troubles psychosociaux chez les jeunes.

Les aliments transformés plombent la santé mentale des ados

Selon l’étude publiée dans la revue scientifique Nutriments, les adolescents qui consomment une grande quantité de boissons et d'aliments ultra-transformés affichent une santé mentale en berne. Les adeptes de ces mets industriels souffrent plus de détresse émotionnelle, de problèmes de comportement ou encore de mauvaise humeur par rapport à ceux qui en mangent moins.

Dans le détail, 26,2 % des participants avaient des troubles psychosociaux. 33,9 % de ces problèmes étaient liés à la détresse émotionnelle (dépression ou l'anxiété), 9,5 % étaient liés à des problèmes d'attention et 3,9 % étaient liés à des troubles du comportement.

"L'association entre la consommation d'aliments ultra-transformés et les problèmes d'humeur et d'anxiété chez les adolescents est cohérente avec les études précédentes menées sur des échantillons similaires", explique Pietro Tonini, premier auteur de l'étude. Pour lui, la relation entre la consommation de ces produits et les problèmes d'attention et de comportements des ados devrait être étudiée plus en profondeur.

Nutrition : les garçons consomment plus d’aliments transformés

L'analyse des données montre que les jeunes mangent en moyenne 7,7 aliments ultra-transformés au cours de la journée, avec une consommation plus importante chez les garçons : 8,6 mets industriels contre 7 pour les filles. De plus, il y a moins de fruits et légumes dans leurs assiettes (2 portions pour les filles contre 1,7 portion pour les garçons). Cela représente une moyenne globale de 1,93 portion par jour “loin des cinq portions recommandées par jour”, notent les chercheurs.

Concernant les aliments industriels, la plupart des participants ont déclaré consommer des saucisses, des biscuits et des charcuteries (50-60 %), des produits chocolatés, des collations, des boissons et sauces chocolatées (40-50 %), ou encore des yaourts aromatisés, des pains et des pâtisseries transformés, des céréales sucrées, des boissons gazeuses, des jus de fruits et chips industriels (30-40 %).

"La relation entre les produits ultra-transformés et les problèmes psychosociaux est plus marquée chez les garçons. Cela pourrait être dû à l'hypothèse qu'ils consomment une plus grande quantité de certains types de produits ultra-transformés, comme les boissons sucrées (soft, boissons énergétiques, jus de fruits emballés) et les viandes transformées, ainsi que le fait qu'ils mangent moins de fruits et de légumes", explique Pietro Tonini dans un communiqué.