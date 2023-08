Aliments : Comment bien manger en été ?

L'ESSENTIEL Attention aux poissons crus, salades, viandes froides, fruits, crudités… qui peuvent être porteurs de germes (bactéries, parasites…) responsables de maladies plus ou moins graves.

Il est nécessaire de respecter certaines règles d’hygiène comme le lavage des mains et des ustensiles.

Ne pas laisser les enfants, surtout âgés de moins de 5 ans, consommer du lait cru et des fromages au lait cru.

Avec la chaleur, nos habitudes alimentaires changent et le froid devient un atout pour la combattre. Mais il est nécessaire de rester vigilant et de maintenir de bonnes habitudes afin d’éviter des intoxications alimentaires, comme nous le rappelle le ministère de la Santé et de la Prévention.

Lavage des mains, des aliments et des ustensiles, un passage obligé

Poissons crus, salades diverses et variées, viande froide, fruits, crudités… sont généralement nos amis en été. Cependant, la vigilance est de mise puisque, comme nous le rappelle le ministère de la Santé et de la Prévention sur son site, certains d’entre eux peuvent être porteurs de micro-organismes (bactéries, parasites,…) responsables de maladies peu agréables, voire dangereuses. Afin d’éviter tout désagrément, certaines règles d'hygiène doivent donc être respectées.

Pour manipuler les fruits, légumes, viandes, il est nécessaire d’avoir les mains propres. Se laver les mains régulièrement et avec du savon (au moins 20 secondes) est une règle élémentaire à suivre scrupuleusement. Pensez-y en rentrant du travail, surtout après avoir pris les transports en commun, après être allé aux toilettes, avant de préparer à manger ou de passer à table, après avoir effectué un travail salissant ou après avoir touché des animaux. La liste est longue. Il faut donc y penser plusieurs fois par jour.

L’idéal est aussi de séparer les aliments crus et ceux cuits en les mettant sur des planches à découper ou des plats différents. Et il ne faut pas d’ailleurs oublier d’utiliser des ustensiles (couverts, plats, casseroles…) propres.

La conservation des aliments est un élément majeur à respecter afin d’éviter toute contamination. Il est nécessaire de vérifier les dates limites des aliments achetés, laver soigneusement les légumes et fruits même s’ils sont en barquettes ou en sachets, conserver les aliments dans des conteneurs adaptés et aux températures recommandées en les séparant en fonction de leur catégorie (viande, légumes, fruits…).

Aliments et été : les barbecues et les poissons crus, pas toujours anodins

En cette période estivale, les barbecues sont de sortie mais attention à la cuisson des viandes et des poissons. En effet, "Saucisses, boulettes, volailles, viandes hachées, doivent être cuites à cœur car des bactéries pathogènes peuvent survivre si la cuisson n’est pas assez complète", recommande l’ANSES qui constate, chaque année, une recrudescence des cas d’infections alimentaires durant l’été.

Autre conseil précieux dispensé par le ministère de la Santé et de la Prévention : "la consommation de poissons crus sauvages expose aux risques de parasitose (anisakidose). Seule leur congélation préalable pendant une durée minimale de sept jours dans un congélateur domestique ou la cuisson à cœur permet de tuer les parasites".

La chaîne du froid, un réflexe essentiel

Un autre point important est de ne pas rompre la chaîne du froid grâce à quelques conseils, comme :

ne jamais recongeler un produit décongelé ;

acheter les produits surgelés à la fin des courses, les transporter dans des conteneurs adaptés (sac isotherme) ;

bien respecter les indications portées sur les étiquettes des aliments pré-emballées, en particulier les consignes de durée et de température de conservation ;

emballer soigneusement les aliments destinés à consommer ultérieurement (pique-nique par exemple) et les conserver dans du matériel adapté (blocs réfrigérants, glacière) ;

élaborer les préparations culinaires à base de produits d’origine animale crus (mayonnaise par exemple) au dernier moment, les conserver au frais avant de les servir et les consommer dans les 24 heures ;

conserver au frais les produits traiteurs, plats cuisinés, pâtisseries à base de crème ou produits non pré-emballés et les consommer dans les 3 jours après achat ;

à l’occasion d’un pique-nique, conserver les aliments au frais (glacière…) le plus longtemps possible ;

ne pas conserver les aliments préparés plus de 2 heures à température ambiante.

Concernant le lait cru et les fromages au lait cru, le ministère de la Santé et de la Prévention recommande de ne pas le donner aux enfants, en particulier les moins de 5 ans, en raison du risque important d’infection bactérienne. Il insiste sur le fait que les enfants de moins de 5 ans ne doivent en aucun cas consommer les fromages au lait cru (sauf ceux à pâte pressée cuite type Emmental, Comté, Abondance, Beaufort, Gruyère, etc., dont le process de fabrication, avec chauffage du lait, permet la destruction des germes pathogènes).

Il est clair que respecter ces précautions d'hygiène alimentaire vous permettra de passer un agréable été. Toutefois, il ne faut pas les oublier le reste de l’année.