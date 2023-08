Une influenceuse adapte du crudivorisme décède, son alimentation mise en cause

L'ESSENTIEL Une influenceuse russe, adepte du crudivorisme, est décédée à 39 ans.

Le crudivorisme consiste à manger uniquement des aliments crus.

Zhanna Samsonova ne mangeait plus que des graines germées et des fruits depuis plusieurs années, selon ses proches, son alimentation extrême est la cause de son décès.

Zhanna Samsonova, plus connue sous le nom Zhanna d’Art, est décédée à l’âge de 39 ans, le 21 juillet dernier en Malaisie. Suivie par plus de 30.000 personnes sur les réseaux sociaux, elle partageait son alimentation végane et crudivore. Le véganisme consiste à exclure tous les produits d’origine animale, produits laitiers et miel compris. Quant au crudivorisme, il implique de consommer uniquement des aliments crus. D’après ses proches, qui se sont exprimés dans différents médias, son régime alimentaire pourrait être la cause de son décès

Crudivorisme : une alimentation composée d’aliments crus et de jus

Cela faisait quatre ans que l’influenceuse russe ne se nourrissait que de fruits, de graines de tournesol germées, de smoothies et de jus. Elle réalisait régulièrement des jeûnes stricts où elle ne buvait plus et ne mangeait plus pendant plusieurs jours. Comme le rapporte le New York Post, ses amis et sa famille estiment qu’elle est morte de faim. Sa mère, Vera Samsonova explique que sa fille ne l’a pas écoutée lorsqu’elle l’a prévenue des risques liés à son alimentation très restrictive. "La femme de 39 ans, qui, selon des amis, souffrait d'anorexie, est devenue si faible au cours des dernières semaines de sa vie en raison de son régime alimentaire extrême qu'elle était pratiquement alitée et qu'il lui fallait ‘plusieurs minutes’ pour marcher ou monter une marche dans un escalier", précise le Daily Mail. Pour l’heure, les médecins n’ont pas confirmé la cause du décès, mais sa mère estime que Zhanna Samsonova serait décédées des suites d’une infection par le choléra, aggravée par son alimentation extrême.

Crudivorisme : quels sont les risques ?

Dans Le Parisien, Faïza Bossy, médecin généraliste, alerte sur les risques de ce type d’alimentation. "Quand on est sur un régime exclusif, ce n’est jamais bon, explique-t-elle. Qu’il soit crudivore, carné ou végétalien, vous allez forcément créer des carences quelque part." Cela peut notamment engendrer des carences en vitamine D ou en calcium, tous deux nécessaires pour la bonne santé osseuse. Mais cela peut aussi entraîner un manque de vitamine B12, primordiale pour le système nerveux.

Une alimentation composée uniquement de produits crus présente un autre risque : la contamination par les bactéries. Les fruits et légumes doivent être correctement nettoyés pour éliminer les bactéries et toxines. Pour autant, manger des légumes ou des fruits crus n’est pas déconseillé, il faut seulement veiller à garder une alimentation variée et équilibrée, avec des apports suffisants aussi bien en glucides, qu’en protéines et en graisses. Dans un article paru dans The Conversation, Laura Brown, spécialiste de la nutrition et de l’alimentation, souligne que l’alimentation végane peut présenter un intérêt pour la santé, mais dans le cas du crudivorisme, il est important de ne pas aller trop loin. Une alimentation uniquement crue et végétale doit être limitée dans le temps compte tenu des "nombreux risques qu’elle présente". "Si vous envisagez de suivre un régime végétalien cru, il est important de le planifier soigneusement pour vous assurer de consommer tous les nutriments dont vous avez besoin pour une santé optimale, dans les quantités requises", conclut-elle.