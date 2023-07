Les 6 nutriments qui protègent votre cerveau

L'ESSENTIEL Des experts font le point sur les six nutriments indispensables pour préserver le cerveau.

Ils recommandent une alimentation riche en oméga-3, en vitamines B et E, en fer, en fibres et en flavonoïdes.

La santé du cerveau passe par le bon équilibre du micobiote intestinal qui se nourrit de ce que l'on mange.

Pour préserver notre cerveau, rien de tel que de bien choisir ses aliments : voilà ce que révèlent des experts en nutrition et en neurosciences. Dans un article du Daily Mail, ils rappellent qu’une alimentation de qualité est une alliée de la santé du cerveau puisqu'elle est connue pour améliorer la mémoire, les fonctions cognitives et permet de réduire le risque de maladie d'Alzheimer et de démence.

Santé du cerveau : du bon gras et des vitamines B sont recommandés

Quelques nutriments sont particulièrement recommandés : "Un régime riche en nutriments, en vitamines et en graisses bénéfiques pour le cerveau rendra notre esprit plus vif aujourd'hui, mais elle aidera aussi notre matière grise à mieux fonctionner avec l'âge”, indique le professeur Hana Burianova, neuroscientifique à l'université britannique de Bournemouth.

Les acides gras oméga-3 contenus dans les poissons gras (notamment le saumon, le maquereau, la truite, les sardines, le hareng et les anchois) sont l’aliment originel du cerveau : ils favorisent la circulation sanguine dans le cerveau, encouragent la mémoire et réduisent le risque de déclin cognitif.

Une vaste étude portant sur plus de 2.000 adultes a révélé que la consommation de poisson deux fois par semaine semblait réduire de 44 % le risque de démence.

"Les acides gras oméga-3 les plus importants sont l'EPA et le DHA. L'EPA participe à la synthèse et à l'activité de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, deux hormones de bien-être, et l'EPA a également des effets anti-inflammatoires qui peuvent protéger les cellules cérébrales de la dégénérescence", explique le nutritionniste Rob Hobson.

La famille des huit vitamines B - connue sous le nom de complexe B - joue elle aussi un rôle clé dans la santé du cerveau. Présentes dans des aliments tels que les céréales complètes, les légumes à feuilles vert foncé, les œufs, la viande, le poisson, les haricots, les légumes secs et les lentilles, toutes les vitamines B agissent pour permettre à nos cellules cérébrales de fonctionner plus efficacement.

"La vitamine B5 (acide pantothénique) contribue à des performances mentales normales, tandis que les vitamines B1, B3, B6, B12, la biotine et le folate contribuent à une fonction psychologique normale", explique M. Hobson.

La vitamine E et les flavonoïdes sont des alliés de la santé du cerveau

Un apport suffisant en vitamine E contribue lui à protéger le cerveau des radicaux libres qui peuvent endommager les cellules et les tissus. Le brocoli, les épinards, le blé complet, les avocats, les kiwis, les graines, le beurre de noix, les noix ou encore l'huile d'olive sont tous riches en vitamine E.

Autre nutriments qui ont fait leurs preuves pour leur effet protecteur sur le cerveau : les flavonoïdes. Ce sont eux qui donnent leur couleur aux agrumes, aux baies, aux fruits et légumes rouges et violets, aux brocolis et aux légumes verts : "Les flavonoïdes sont considérés comme bénéfiques parce qu'ils contribuent à augmenter le flux sanguin vers le cerveau. Cela permet d'apporter plus d'oxygène et de nutriments, tels que le glucose, principale source d'énergie des neurones", explique M. Hobson.

Le fer et les fibres, bons pour la santé mentale

Le fer est lui aussi essentiel à la santé du cerveau, explique M. Hobson. Manger de la viande, des haricots, des légumes secs, des lentilles, des légumes à feuilles vert foncé, des fruits secs et des épices, permet de faire le plein de ce nutriment.

Les fibres présentes dans les céréales complètes, les fruits, les légumes, les noix, les graines et les fruits secs, peuvent elles nourrir nos bactéries intestinales, ce qui peut améliorer notre santé générale et notre humeur.

“Nous commençons à prendre conscience de l'importance de ces microbes, car ils peuvent nous aider à réguler la communication entre l'intestin et le cerveau d'une manière bénéfique pour notre cerveau et notre santé mentale", explique M. Hobson.