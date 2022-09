Environnement et santé : les bienfaits du régime végane

L'ESSENTIEL 5 % de la population mondiale serait végétarienne ou végane ce qui représenterait 375 millions de personnes.

Le régime végétalien diminue les risques de surpoids, d'obésité, de diabète, et de maladies cardiovasculaires.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et baisse du "mauvais" cholestérol : voilà le résultat d’une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition sur les effets positifs du régime végétalien (ou végane) sur la santé et sur l’environnement.

Cette découverte devrait conforter encore plus les adeptes de plus en plus nombreux à se tourner vers ce mode d’alimentation pour des raisons éthiques, sanitaires et écologiques. Et à l'heure où les populations du monde entier ressentent les différents effets du changement climatique, elle devrait en convertir de nouveaux.

La consommation de glucides augmente le taux d'émission de carbone

Le véganisme consiste à éliminer tous les produits et aliments d’origine animale de son assiette mais également de sa consommation (habits, produits cosmétiques, etc) ce qui en fait un réel mode de vie sain. Viandes, poissons, crustacés ne sont plus consommés, ni les œufs, les produits laitiers ou le miel, à la différence du régime végétarien.

Les chercheurs ont d’ailleurs comparé ces deux régimes pour leur étude, et ils ont constaté qu'un régime végétalien pauvre en glucides avait une valeur d'émission de carbone potentielle nettement inférieure à celle du régime végétarien riche en glucides.

En outre, ils ont également constaté que plus la valeur potentielle d'émission de carbone du régime était faible, et plus la réduction du cholestérol sanguin était importante elle-aussi.

Les régimes végétariens et végétaliens ont des effets similaires sur la santé

Cependant, les bénéfices pour la santé apportés par les deux régimes végétarien et végétalien étaient identiques.

Les chercheurs ont soumis des personnes à ces deux types de régime pendant trois mois, laps de temps suffisant pour que le métabolisme s'adapte à ce que le corps consomme. D’un côté, un régime végétalien à faible teneur en glucides, sans viande, produits laitiers ni œufs, complété par du pain enrichi en huile de colza et des substituts de viande végétaliens riches en protéines. Et de l’autre, une version végétarienne du régime clinique standard pour abaisser la tension artérielle, connu sous le nom de régime Dietary Approaches to Stopping Hypertension ou régime "DASH" qui comprenait des blancs d'œufs et des produits laitiers allégés, mais pas de viande, racontent les auteurs. Ce régime est prescrit pour le traitement de l'hypertension artérielle, du diabète et d'autres maladies cardiovasculaires.

À la fin de la période d'étude, ils ont constaté que les deux régimes avaient des effets similaires sur la perte de poids, la réduction de la pression artérielle et le cholestérol sanguin.

Changer son alimentation peut être aussi efficace que prendre un médicament

Un effet positif sur l'hémoglobine A1c, un marqueur du contrôle de la glycémie, a été constaté sur les deux groupes. En effet, selon l'auteur principal, le Dr David Jenkins, directeur du Clinical Nutrition and Risk Factor Modification Center, chercheur au Li Ka Shing Knowledge Institute de l'hôpital St, les participants ont tous réduit leur taux d'hémoglobine A1c d'environ 1 %. Ce taux correspond à celui que produisent la plupart des médicaments.