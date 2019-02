Le bébé d’un couple vegan en état de malnutrition avancé : ses parents arrêtés

Aux Etats-Unis, un bébé de cinq mois en grave état de dénutrition a été sauvé de justesse. Ses parents ont été incarcérés mercredi 13 février à Titusville, en Floride. "Je n’ai jamais vu d’enfant dans cet état, aussi proche de la mort", a raconté une enquêtrice à la chaîne ABC. Le nourrisson, hospitalisé en urgence, avait les côtes apparentes et les yeux enfoncés dans leurs orbites. Retrouvé en état léthargique, sa température corporelle et son taux de sucre peinaient à se stabiliser.

Nourri qu’avec de la purée à base de pommes de terre

Depuis sa naissance, l’enfant n’avait pris que 400 grammes, et pour cause : ses parents ne le nourrissaient qu’avec de la purée à base de pommes de terre. Tous deux vegans, la mère, âgée de 20 ans, et le père, de 31 ans, avaient pourtant demandé à un médecin de concevoir un régime alimentaire conforme à leurs principes, mais l’ont finalement abandonné, pour des raisons encore inconnues.



"À un moment donné, et alors que l'enfant allait bien, qu'il était en bonne santé et qu'il prenait du poids, ils ont changé son régime alimentaire", a déclaré l'inspecteur Lauren Watson du service de police de Titusville. A l’hôpital, le bébé, nourri et hydraté par sonde, avait déjà repris plus de 200 grammes le lendemain, mais pourrait garder de graves séquelles de cette malnutrition (infirmité, vulnérabilité chronique aux maladies, handicap intellectuel…)

Ne pas diversifier l'alimentation avant 6 mois révolus

A cinq mois, un enfant prend en moyenne quatre repas par jour et boit 180 à 210 ml de lait par repas (180 ml d'eau + 6 mesures de lait ou 210 ml d'eau + 7 mesures de lait). A cet âge, il est possible de commencer à introduire en douceur des aliments solides. Pour les enfants allaités, l'OMS recommande de ne pas diversifier l'alimentation avant 6 mois révolus.



Le régime vegan implique de ne pas consommer de viande (rouge, blanche, poisson, fruits de mer), ni aucun produit d'origine animale (oeufs, fromage, lait et miel). Il n’est donc pas adapté pour les enfants en bas âge, et doit, s'il est adopté par la suite, être encadré de manière à ne pas souffrir de carences alimentaires.