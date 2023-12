Troubles du neurodéveloppement : manger du poisson durant l’enfance réduirait les risques

L'ESSENTIEL Les bébés consommant du poisson au moins une fois par semaine avaient moins de risques de présenter des troubles du neurodéveloppement à l'âge de 18 mois.

Les retards de développement neurologique étaient associés à une activité accrue de deux microbes salivaires : Candidatus gracilibacteria et Chlorobi.

Les enfants hispaniques étaient plus susceptibles d’en souffrir.

Le développement neurologique est influencé par des interactions complexes entre les facteurs environnementaux, y compris les déterminants sociaux de la santé, la nutrition, et même le microbiome. Dans une récente étude, des chercheurs du Penn State College of Medicine (États-Unis) ont voulu vérifier l’hypothèse selon laquelle l'activité microbienne salivaire module les effets de la nutrition sur le développement neurologique.

Évaluer les niveaux d'activité des bactéries grâce à la salive

Pour les besoins des travaux, parus dans la revue Microorganisms, ils ont évalué l’alimentation de 142 nourrissons à l'âge de 6 et 12 mois à l'aide d’un questionnaire fait par la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention. L’équipe a aussi demandé aux parents de répondre à des questions sur le bien-être des jeunes enfants afin de déterminer la présence ou l'absence de retards neurodéveloppementaux, qui sont définis comme des retards dans le développement d'aptitudes telles que la course, la parole et l'interaction sociale, à l'âge de 18 mois.

Ensuite, les scientifiques ont prélevé des échantillons de salive des bébés à l'âge de 6 mois et ont mesuré les niveaux d'activité de différentes bactéries à l'aide d'un appareil mesurant la salive. "Nous avons choisi la salive en raison de sa facilité d'accès lors des visites chez l'enfant, de sa proximité avec le cerveau en développement et parce que la bouche représente l'un des premiers sites de contact microbien pour les nourrissons qui explorent leur monde physique", a déclaré Steven Hicks, co-auteur des recherches, dans un communiqué.

Cerveau : consommer du poisson durant l’enfance prévient les retards de développement

Selon les résultats, les troubles du neurodéveloppement étaient associés à l'absence de consommation de poisson chez les nourrissons à l'âge de 12 mois. Les retards de développement neurologique étaient également liés à une activité accrue de deux microbes salivaires : Candidatus gracilibacteria et Chlorobi. En clair, les enfants qui mangeaient du poisson au moins une fois par semaine étaient moins susceptibles de présenter des retards de développement neurologique à l'âge de 18 mois, et que cet effet protecteur était renforcé par la diversité microbienne.

Après avoir pris en compte les déterminants sociaux de la santé, tels que le stress maternel, le revenu familial et l'accès aux soins de santé et l'appartenance ethnique, les auteurs ont constaté que les enfants hispaniques étaient plus susceptibles d'être confrontés à des problèmes de développement neurologique.

"Nos résultats suggèrent que la diversité microbienne peut être importante pour le métabolisme et l’assimilation de nutriments essentiels, tels que les acides gras polyinsaturés, qui sont associés à la consommation de poisson", ont conclu les chercheurs.