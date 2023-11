Autisme, TDAH... tout savoir du nouveau plan sur les troubles du neurodéveloppement

L'ESSENTIEL Le gouvernement a présenté son nouveau plan concernant les troubles du neurodéveloppement pour 2023-2027.

680 millions d'euros seront dédiés au dépistage et à l'accompagnement des personnes concernées.

De nouvelles classes dédiées devraient voir le jour ainsi que des logements adaptés.

Un Français sur six souffre de trouble du comportement, de l’attention, d’autisme ou encore de dyslexie. Mardi 14 novembre, Emmanuel Macron a présenté le nouveau plan du gouvernent concernant les troubles du neurodéveloppement pour 2023-2027.

Troubles du neurodéveloppement : deux fois plus d'argent pour le repérage et la prise en charge

Au total, 680 millions d’euros seront débloqués sur la période. Le précédent plan, 2018-2022, prévoyait près de deux fois moins de fonds et était centré uniquement sur l’autisme. Cette fois, la stratégie concernera tous les troubles du neurodéveloppement : les troubles du spectre de l’autisme, les troubles du développement intellectuel, du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, la dyslexie, la dyscalculie, etc. "Une tendance à la hausse est observée dans tous les pays développés avec, en particulier, une augmentation de la prévalence de l’autisme et du TDAH depuis une vingtaine d’années", prévient le gouvernement dans un communiqué.

TDAH, autisme, dyslexie : améliorer et accélérer le dépistage

L’un des axes de ce nouveau plan concerne le dépistage. Le gouvernement souhaite "repérer, intervenir et diagnostiquer le plus tôt possible les enfants qui présentent un écart de développement". Un service public du repérage et de l’accompagnement précoce de 0 à 6 ans sera mis en place : il s’appuiera sur les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) qui rassemblent différents professionnels de santé dont des ergothérapeutes, des psychologues, des psychomotriciens, etc. Il s’agit aussi de l’intégration d’un livret de repérage des symptômes intégré dans le carnet de santé. "Les questions clés du livret seront intégrées dans les bilans de santé en école maternelle", ajoute le Ministère de la santé.

Scolarité : une adaptation aux besoins des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement

Actuellement, 410 classes sont dédiées aux jeunes atteints de troubles du neurodéveloppement. Le gouvernement annonce que 380 classes adaptées viendront s’y ajouter. "Les enfants sont accueillis au sein de l'école de la République, mais dans des classes adaptées, précise Fadila Khattabi, ministre déléguée en charge des personnes handicapées, au micro de France Bleu. Ce qui est important, c'est que l'enfant ou l'adolescent suive une scolarité parmi ses autres camarades." Des formations seront aussi proposées aux professionnels dans les crèches et les écoles. Pour les personnes adultes, 50 nouveaux lieux de vie devraient voir le jour. "L’offre de logement inclusif sera développée en tenant compte des spécificités des personnes autistes et en portant une attention plus forte au bâti des logements", indique le Ministère.

Un nouveau plan critiqué par SOS Autisme

Sur France Info, Olivia Cattan, présidente de l’association SOS Autisme France, a qualifié ce plan de "mascarade". "On se dit que tout cet argent investi dans cette cause, c'est merveilleux, sauf que les parents et les associations ne voient pas le résultat sur le terrain", constate-t-elle. Selon elle, la priorité est de former davantage de professionnels de santé à la prise en charge des enfants autistes et de faciliter leur scolarisation. "On n'est pas dans une situation d'inclusion pour l'instant en France, estime-t-elle. On en est à moins de 1 % de personnes autistes aujourd'hui qui sont embauchées (…). Où sont les filières d'apprentissage qu'on nous a promises depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron ?"