Un adolescent autiste sur 4 sans diagnostic formel ?

Presque toutes les recherches épidémiologiques estimant la prévalence des troubles du spectre autistique se sont concentrées sur les enfants d’âge scolaire. Pour la première fois, des chercheurs de l’université Rutgers (États-Unis) ont fourni des données démographiques sur la prévalence de l’autisme chez les adolescents, dans l'État du New Jersey.

Aux États-Unis, 1,77 % des adolescents présentaient des troubles du spectre autistique

Dans le cadre d’une étude, ils ont passé en revue les dossiers scolaires et médicaux de 4.875 des 31.581 jeunes de 16 ans qui vivaient dans quatre comtés du nord de l’État en 2014. Cette première analyse les a aidé à identifier 1.365 dossiers qui méritaient une évaluation et une analyse approfondies, qui ont à leur tour permis d'en confirmer 560. Au total, 384 enfants, qui avaient déjà été identifiés par un suivi lorsque l’échantillon était âgé de 8 ans, et 176 autres individus répondaient aux critères de diagnostic de troubles du spectre autistique à l'âge de 16 ans.

Selon les résultats, publiés dans la revue Journal of Autism and Developmental Disorders, 1,77 % des adolescents américains, âgés de 16 ans, étaient touchés par l’autisme, qui n’était pas diagnostiqué. Dans le détail, trois jeunes autistes sur cinq présentaient un ou plusieurs problèmes neuropsychiatriques, le plus souvent un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH). Les auteurs ont également observé que les troubles du spectre autistique étaient plus fréquemment identifiés chez les garçons (2,89 %) que chez les filles (0,62 %).

Les jeunes issues de ménages à faibles revenus étaient moins touchés par l’autisme

Autre constat : l’autisme était deux fois plus fréquent chez les adolescents issus de ménages aux revenus élevés que chez les familles ayant de faibles revenus. Le diagnostic de troubles du spectre autistique variait également considérablement selon l’ethnie et le statut socio-économique. L’autisme était 50 % plus répandu chez les jeunes blancs que chez les adolescents noirs et hispaniques.

"Nous pensons qu'il s'agit de la plus grande étude jamais réalisée sur les troubles du spectre autistique dans ce groupe d'âge, et nous espérons qu'elle aidera les écoles, les professionnels de santé et autres en leur fournissant des informations qui mèneront à une meilleure compréhension et à de meilleurs soins", a déclaré Walter Zahorodny, auteur principal des recherches, dans un communiqué.

En France, si le diagnostic de l'autisme est plus rapide et systématique qu'il y a une dizaine d'années, il reste encore lent et nous n'avons aucune donnée sur les adolescents qui n'ont aujourd'hui jamais reçu le diagnostic.