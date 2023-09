TDAH : beaucoup de seniors sont aussi touchés

L'ESSENTIEL Le TDAH apparaît généralement dans l'enfance, mais il peut persister jusqu'à un âge plus avancé.

Un grand nombre d'adultes âgés de 50 ans et plus présentent des symptômes du TDAH. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu de diagnostic ou de traitement.

L'auteure des travaux appellent à une meilleure connaissance et prise en charge du TDAH des seniors.

Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est souvent associé aux enfants. Mais s'il apparaît pendant l'enfance, il peut également toucher les adultes, y compris les seniors. Une étude récente menée par une doctorante de l'Université d'Örebro (Suède) met en évidence le besoin d'une meilleure prise en charge des personnes de plus de 50 ans atteintes de TDAH. D'autant plus qu'elles ont un risque accru de plusieurs maladies en vieillissant par rapport à leurs pairs sans trouble.

Le TDAH est sous-diagnostiqué chez les seniors

Maja Dobrosavljevic note dans sa thèse que ce trouble du neurodéveloppement est sous-évalué chez les plus de 50 ans. De plus, ils sont très peu à avoir reçu un traitement. Elle écrit : "un nombre considérable d'adultes âgés signalent des niveaux élevés de symptômes de TDAH, tandis que la prévalence du TDAH traité est inférieure à la moitié de la prévalence du TDAH cliniquement diagnostiqué".

Les résultats sont basés sur des données de registre international et des études portant sur plus de 20 millions de personnes, dont 41.000 ayant reçu un diagnostic de TDAH.

"L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes âgées ne sont pas diagnostiquées est que les symptômes sont souvent confondus avec le processus naturel du vieillissement ou les premières phases de la démence", précise la scientifique dans un communiqué de son université publié le 20 septembre 2023.

TDAH : un risque accru de maladies après 50 ans

Les recherches de la jeune diplômée ont également révélé que les adultes atteints de TDAH ont un risque plus élevé de développer un certain nombre de maladies liées à l'âge. Ils sont plus susceptibles de souffrir de démence, d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 ou encore d'obésité.

"Les personnes atteintes de TDAH couraient un risque significativement plus élevé de développer une démence et une déficience cognitive légère, ce qui affectait leur capacité à se souvenir, à prendre et à traiter les informations", ajoute Maja Dobrosavljevic.

De plus, d'autres pathologies psychiatriques et la toxicomanie augmentent également le risque de développer une maladie cardiovasculaire chez les personnes atteintes de TDAH. "C'est quelque chose que les médecins devront peut-être prendre en compte en combinaison avec d'autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, tels que le tabagisme, l'hypertension artérielle et le diabète."

TDAH et senior : il faut sensibiliser sur ce trouble

Pour l'auteure de la thèse, il est essentiel de communiquer auprès des professionnels de santé et du grand public sur la présence de la maladie parmi les seniors.

"Il est important de sensibiliser le public au TDAH dans ce groupe d'âge, car il permet un diagnostic approprié et un traitement adéquat pour un plus grand nombre de personnes. Ce faisant, nous pourrons les empêcher de développer de graves problèmes de santé plus tard dans la vie", conclut-elle.

Selon l'hôpital de Harvard, les symptômes les plus fréquents chez les seniors souffrant du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sont :